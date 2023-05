Fiala se s Okamurou ve Sněmovně přeli, kdo lže lidem

„Vaši zástupci se dostali do Sněmovny jenom proto, že jste lidem lhali. Proč lidem lžete? Proč jste vaše voliče obelhali? Buď jste nekompetentní, že nevíte, co říkáte, pane premiére, nebo lžete záměrně, anebo je to kombinace obojího. Ptám se tedy na jenom jednu otázku: Proč lidem lžete?“ tázal se Okamura v rámci svojí interpelace na premiéra.

Pro podtržení svých slov pustil u řečnického pultíku záznam rozhovoru, ve kterém premiér sliboval, že vláda nezvýší daně. A vytasil také předvolební hesla jako „Spolu nezvýšíme daně“ či „Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme“.

Premiér na interpelaci reagoval s klidným úsměvem. „Ještě existuje varianta, vážený pane předsedo, že lidem lžete vy, vytrhujete věci z kontextu a chováte se demagogicky,“ prohlásil.

Pokračoval od řečnického pultíku slovy, že lidem nelže, a stejně tak ani jeho vládní kolegové. „Jsme připraveni to kdykoli obhájit. A nebudu ani připomínat to, co vidí každý rozumný člověk, že situace je jiná, než byla v době, kdy jsme dělali volební kampaň,“ líčil.

„Nechci to omlouvat, ale situace byla jiná. Bylo potřeba lidem pomoci a každá pomoc něco stojí a stát si může dovolit pomáhat jenom tak, na co má stát příjmy,“ argumentoval. Zdůraznil také, že platí, že se nebude zvyšovat daňové zatížení občanů. „To zůstává stejné, držíme slovo,“ dodal.

Okamura: Takže varianta číslo tři…

Odpověď však šéfovi SPD Okamurovi nestačila. „Takže je to varianta číslo tři. Že jste nekompetentní, nevíte, co říkáte, a lžete záměrně,“ pustil se do premiéra.

„Všichni vidí, že jste přistoupili k plošnému zvyšování daní. Takže proč lidem lžete? Zvyšujete DPH i věk odchodu do důchodu. Všichni obsah balíčku znáte, takže proč lžete?“ hřímal v dolní komoře Okamura v narážce na konsolidační balíček vlády.

„Celkově daňové zatížení zůstane stejné a je to jasné dodržení našeho slibu,“ reagoval premiér. Zmínil, že některé položky budou mít nižší sazbu DPH, jiné zase vyšší.

Kabinet chce v rámci úsporného balíčku přejít ke zvýšení daní pro právnické osoby, také by se mohla vyšší sazba daní nově dotknout více lidí. Kromě toho se změní sazby DPH, ruší se také některé daňové výjimky.