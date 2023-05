Vládní balíček vyjde rodiny na tisíce ročně

· Odklady nástupu povinné školní docházky jsou v ČR tradičně nadměrné, každé páté dítě jde do první třídy o rok později. Dětem to ale mnohdy bývá na škodu a stojí to zbytečné výdaje. Tak zdůvodňují politici vládní koalice záměr se s odklady vypořádat zpřísněním... Celý článek