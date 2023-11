Fiala s německou nutellou? Neschopnost, jen se zesměšnil, míní politologové

Premiér místo toho v pondělí oznámil, že bude chtít po mezinárodních řetězcích vysvětlení.

„Prakticky totožné výrobky od stejných producentů a od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ upozornil Fiala ve videu.

V současnosti se předseda vlády nachází na pracovní cestě v Africe. Nákup u německých sousedů prý učinil ještě předtím při své pracovní cestě na Karlovarsku.

Podle Valeše není jasné, jaký mělo mít video smysl. „Nikdo, kdo to viděl, nechápe, co tím chtěl premiér říci. Z hlediska politického marketingu je to nepromyšlená akce,“ komentoval Fialův počin Valeš.

Levnější a lepší nákupy v Německu objevil dokonce už i premiér Fiala

„Pan premiér chtěl zřejmě ukázat, že nežije mimo realitu, a vyzkoušel si nákup v Německu. Došel k tomu, co už všichni víme, že je tam levněji, ačkoliv mají Němci třikrát vyšší platy než my. A to nemluvil o kvalitě, která obvykle bývá v Německu také vyšší. Čekal bych, že přijme konkrétní opatření, že se zkusí dohodnout s řetězci, aby zlevnily základní druhy zboží, nebo že aktivuje zákon o cenách, který tu máme,“ dodal Valeš.

„A tady pan premiér ukázal svou neschopnost. Nakonec to pro něj akorát vyznělo trapně,“ přisadil si.

Politolog Josef Mlejnek souhlasí, že počin se Fialovi nepovedl. „Politicky je strašně nešikovné, když premiér přizná bezmoc. Lidé si z něj budou dělat jenom legraci, nebo to budou pokládat za pokrytectví,“ řekl Právu.

Říct, že v Německu je levněji, ale já s tím nemůžu nic dělat? To mi nedává žádný politický smysl politolog Josef Mlejnek

Vzkaz, který vyslal premiér veřejnosti, podle Mlejnka nedává žádný smysl. „Pan premiér měl nákup podniknout ve chvíli, kdy chtěl oznámit důvod, proč mají v Německu levnější potraviny a svůj záměr proti tomu teď tvrdě zasáhnout. Ale říct, že v Německu je levněji, ale já s tím nemůžu nic dělat? To mi nedává žádný politický smysl. Z hlediska komunikace je to nesmyslné,“ dodal Mlejnek.

Foto: Twitter/Petr Fiala Fiala s německou nutellou

Valeš odkazuje na zákon, dle kterého lze regulovat a kontrolovat ceny výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu. Podle politologa se totiž na cenách potravin v obchodech ukazuje, že v Česku správně nefunguje trh. „Stát by do toho mohl vnést cenovou regulaci. V řadě zemí došlo k dohodě mezi vládou a velkými hráči, že ceny potravin sníží, nebo zmrazí. Ke snížení nemravných cen jsou potřeba konkrétní kroky,“ myslí si.

Cenu věcí na trhu určuje jediná věc – za kolik jsou lidi ochotný je koupit odborník na politický marketing Jakub Horák

I pohrůžka cenovou regulací by pak podle Valeše mohla zafungovat a řetězce by mohly své marže snížit. „Ale tím, že pan premiér rozhodil rukama a řekl, že s tím nechce nic dělat, tak vypadá směšně,“ dodal.

Ekonom: Možností je ÚOHS

Podle ekonoma a poradce prezidenta Davida Marka by se vláda neměla uchylovat k regulaci cen, jak zmiňuje Valeš. „To je ta poslední možnost, ke které by se měly vlády uchylovat, protože pokud se neprovede dobře a na co možná nejkratší možnou dobu, tak je to cesta do pekel,“ poznamenal pro Právo ekonom.

„Nejúčinnější nástroj je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud má někdo pochybnosti, včetně vlády, o tom, zda jsou tu stanoveny ceny férovým způsobem, má podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ dodal Marek.

Světové ceny potravin obnovily pokles

Antimonopolní úřad zkoumal ceny potravin i na jaře. V květnu došel k závěru, že u mléčných výrobků, mouky, vajec i kuřecího masa měli od výrobců po obchod nejvyšší marže prvovýrobci.

Expert na marketing Jakub Horák je i proto k premiérovi přívětivější. „Z pohledu politického marketingu je chvályhodné, že se pan premiér zabývá problémy obyčejných lidí,“ pochválil Fialu. Domnívá se, že s cenami hlava vlády jen tak nehne. „Cenu věcí na trhu určuje jediné – za kolik jsou lidi ochotní je koupit,“ míní Horák.

Vyššími cenami potravin v tuzemských řetězcích se zabýval i bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Právě jeho počínání okolo problémů s cenami potravin byla jedna z věcí, která mu politicky zlomila vaz. I jeho nástupce Marek Výborný (KDU-ČSL) nicméně uvedl, že za cenotvorbu lze těžko někoho trestat.

Velcí zemědělci viní vládu, že vyšší ceny způsobila pozdním zastropováním cen energií.