Fiala při výzvě potravinářům ke zlevnění mluvil jako kovaný komunista, míní Havlíček

„Nejde o Agrofert. To, co řekl premiér Fiala, to je něco naprosto nevídaného v porevoluční době. Mluvil jako kovaný komunista, se vším všudy,“ prohlásil v nedělní debatě na CNN Prima News Havlíček.

Reagoval tak na projev premiéra Fialy pronesený ve čtvrtek na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde předseda vlády jednal s výrobci potravin o jejich cenách. Fiala si nepřímo rýpnul do Andreje Babiše, faktického vlastníka holdingu Agrofert pod nějž spadá řada potravinářských firem.

„Vláda nevytváří ceny, a je to tak dobře, ale naší povinností je mluvit se všemi a vytvářet přiměřený nátlak na to, aby existovala rovnováha mezi ziskem, marží a výslednou cenou. Do jisté míry mi připadá nevkusné až směšné, i když směšné to vůbec není, když majitel takovýchto firem, dosahujících enormních zisků, vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin. On by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější,“ řekl v jižních Čechách Fiala.

Babiš by mohl zlevnit potraviny jediným rozhodnutím, prohlásil Fiala

Fialova slova přirovnal k předrevolučnímu vyjádření tehdejšího generálního tajemníky ÚV KSČ Milouše Jakeše, který prohlásil: „Ten Janda, ta Zagorová, vydělávají nějak příliš, neměli bychom jim trochu přistřihnout křidélka?“

„To je defacto totéž, co premiér řekl,“ míní Havlíček.

Proti těmto slovům se okamžitě ohradil místopředseda Poslanecké sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček, který Havlíčkovi nepřímo připomněl, že šéf ANO Andrej Babiš v komunisté straně na rozdíl od Fialy byl.

„Náš pan předseda nebyl v komunistické straně, není to bývalý člen. To si řešte ve vašem hnutí ANO, myslím, že takových tam máte určitě více,“ opáčil Skopeček.

Skopeček má zároveň za to, že Fialova slova byla logickým vyústěním na situaci, kdy potravinářské firmy mají rekordní zisky a lidé kvůli vysokým cenám jezdí nakupovat za hranice.

„Ve chvíli, kdy v potravinářském sektoru jsou v Česku narozdíl od zahraničí koncentrovaní velmi velcí hráči a jejich zisky jsou rekordní, tak je to logická věta od premiéra, aby svoji cenovou politiku dělali ve více spotřebitelském smyslu,“ hájil Skopeček premiéra.

Podle Havlíčka však podíl na rekordních ziscích firem nese vláda tím, že podle něj nezvládla energetickou krizi a nedokázala se chovat předvídatelně. „Ceny energií letěly nahoru, takže firmy měly vysoké vstupy a netušily, jak se situace bude vyvíjet do budoucna. Když to vydýchaly a odhadly, jak se to bude vyvíjet, tak ano, někomu to vyšlo lépe, někomu hůře. Ale ve finále to na ně hodit, a ještě je zdanit, že jsou jaksi neposlušní, to je neuvěřitelné,“ domnívá se Havlíček.