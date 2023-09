Fiala: Jednáme s EU o výjimce kvůli směnám v nemocnicích

„Česká republika se snaží vyjednat výjimku s EU, aby povolila 24hodinové směny,“ řekl na konferenci Unie zaměstnavatelských svazů nazvané Zdravotnictví 2024 premiér Petr Fiala (ODS).

Situaci ve zdravotnictví podle něj nelze vyřešit jedním opatřením. Na rozdíl od protestu lékařů z roku 2010, je teď podle něj problém komplexnější, nejde pouze o lepší platy a mzdy.

Mladí lékaři podle něj požadují jistoty, zlepšení finančních podmínek, větší kontrolu nad pracovní dobou i více prostoru pro odpočinek.

Za odchody zdravotníků je i vyhoření

„Situaci podle něj ale nejde vyřešit rychle. „Kroky se dělají, jsou součástí promyšleného systému, ale efekt těchto opatření se projeví až za několik let,“ zdůraznil premiér.

Česko svými výdaji na zdravotnictví patří v podílu k HDP mezi evropskými státy na špičku, což se z dlouhodobého hlediska ukazuje jako obtížně udržitelné. Hledají se proto cesty, jak kvalitu péče zachovat a všechno ufinancovat.

„Vláda musí myslet na všechny. Na jedné straně musíme vytvářet a garantovat důstojné podmínky zdravotníků a na druhé se musíme starat o to, aby tady byly kvalitní podmínky pro pacienty,“ řekl Fiala.

Lékaři v čele se Sekcí mladých lékařů České lékařské komory, připravují od prosince protestní akci, kdy nebudou brát další přesčasovou práci. Současně zdůrazňují, že jim jde o omezení přesčasové práce jako takové.

Čtyřiadvacetihodinové směny ale podporují, protože je to z hlediska pracovního cyklu jednou za čas snesitelnější než to rozbít do většího počtu směn.

Dialog, nebo výpověď. Lékaři dali vládě ultimátum

Do protestu se chce zapojit asi čtvrtina z 20 tisíc lékařů v Česku, kterým pracovní podmínky ve zdravotnictví vadí. Pokud svou výzvu dodrží, hrozí že by došlo k omezení některých typů péče v nemocnicích.

Vypovědět dohody o přesčasech musí do konce září, kdy má být jasné, kolik lékařů a lékařek se připojilo. Současně tím ale přijdou o značnou část svého měsíčního příjmu. Žádají proto zvýšení odměny v tarifech, tedy v povinném základu.

Připlácet si za péči? Neprosaditelné

Premiér také naznačil, že ačkoliv by byla ODS otevřena diskuzi o zavedení spoluúčasti pacientů na hrazení zdravotní péče, pro další koaliční partnery je to tabu. Navíc pro to není ani vhodná společenská situace.

„V tuto chvíli to politické téma není, protože je to neprosaditelné. Není pro to politická většina, ani politická vůle,“ reagoval premiér na dotaz.

„Jsem z politické strany, která se pokusila tuto situaci před lety změnit a těžce za to zaplatila. Nebudeme dělat podobnou chybu, kdy pro to nemáme společenskou podporu a nejsou pro to podmínky,“ dodal s tím, že se musí vláda starat i o sektory, které byly dříve soukromou záležitostí. Třeba ceny energií.

Zdravotní pojišťovny dlouhodobě vyšší spoluúčasti pacientů na péči podporují.

V lécích nemůžeme být soběstační

Problém s nedostatky léků je podle premiéra globální, stojí za ním kombinace několik faktorů. Na evropské úrovni se podle něj stále řeší, jak zajistit větší nezávislost ve výrobě léků na Asii, zejména Číně.

Česko podle něj nemůže být nikdy plně soběstačné, ačkoliv se o posílení výroby s tuzemskými firmami jedná.

„Musíme to v příštích letech změnit a být soběstačnější. Nemyslím si, že cestou je úplná soběstačnost ČR, je to i nedosažitelné,“ uvedl premiér na konferenci.

Z dlouhodobého hlediska podle něj pomůže situaci zpřehlednit a posílit odolnost českého trhu s léky projednávaná novela zákona o léčivech. Opozice ji kritizuje, že nepomůže situaci zlepšit.