Za odchody zdravotníků je i vyhoření

Nejen pracovní přetížení, ale i dlouhodobý psychický tlak vedou u zdravotníků k tomu, že nakonec profesi opustí. Vyhoří. Předejít by tomu mohla podpora zvenčí, supervize, při které by mohli otevřeně promluvit o tom, co je trápí a co by naopak potřebovali, aniž by hrozil vyhazov nebo posměch. Uzákonění supervize ve zdravotnictví, podobně jako je to u sociálních pracovníků, ale podporu nemá.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK K navýšení přesčasů se ve čtvrtek vyjádřily zdravotnické odbory. Na snímku jejich šéf Martin Engel.

Článek „Kdyby byla supervize povinná, jako to mají sociální pracovnice, které bez nich nemohou dál pokračovat, musí se umět se situacemi srovnávat a zpracovávat všechny prožitky, tak by to ozdravilo společnost i zdravotnictví,“ domnívá se porodní asistentka z Brna Markéta Zemanová. „U zdravotnictví asi převažuje myšlenka, že zdravotník má všechno vydržet a práce ho přece baví,“ odtušila. Na jedné straně na zdravotníky tlačí vedení nemocnic kvůli nasazení a vysoké přesnosti, na druhé pacienti, kteří chtějí empatický a profesionální přístup. I Zemanová si za svou více než dvacetiletou kariéru v porodnictví prošla náročnými situacemi, maximálním nasazením. O to větší přínos podle ní mělo, když se mohli před nedávnem zúčastnit workshopu neziskové organizace Srdcem Robinson, která jim nabídla supervizi. My, co jsme byli vychovaní v 70., 80. a 90. letech, jsme vydrilovaní. Mladí lidé ale smýšlejí jinak Markéta Zemanová, porodní asistentka Jde o to, že odborník zvenčí pomůže zaměstnancům lépe zvládat stresové situace, podpoří je v práci, motivuje a ukáže, jak posilovat vztahy v týmu. Sněmovna znovu schválila dobrovolné přesčasy lékařů, změny senátorů odmítla „Člověk si dokázal uvědomit vlastní potřeby a hranice, jak pečovat i o sebe, a otevřeně o zátěži promluvit. Bylo velmi léčivé a hojivé, když to můžete bezpečně říct, a nevyvolá to pocit selhání nebo neschopnosti,“ popsala zdravotnice, která s organizací dál spolupracuje. Polovina vyhořelá Že to považuje za důležité i vedení nemocnice, je podle ní zásadní posun. „My, co jsme byli vychovaní v 70., 80. a 90. letech, jsme vydrilovaní: nemáš nárok, nemáš potřeby, nestěžuj si a pracuj. Mladí lidé ale smýšlejí jinak,“ podotkla s tím, že jejich snahu o větší balanc mezi prací a osobním životem podporuje. Přispět k tomu, aby profesi neopouštěli, by mohla cílená supervize. „Když to nastavíme jako normu od začátku, kdy k nám nastupují noví kolegové, tak to bude přirozená součást pracovní kultury, syndrom vyhoření se stane ojedinělým problémem zdravotnického povolání,“ věří Zemanová. Reflektovat by to měly i univerzity. Spolek Mladí lékaři v loňském průzkumu mezi 465 kolegy zjistil, že 70 procent se jich cítí vyčerpaně, 46 procent se vyhořele, 33 procent trpí úzkostnými poruchami a 28 procent depresemi. Pětina nadměrně pije alkohol, užívá léky nebo drogy. Přesčasy ohrožují péči, varují zdravotnické odbory Chtějí lepší metodiku Pouštět se do změny zákona ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nechce. „Bezesporu je potřeba pomoc zaměstnancům, aby se u nich předešlo syndromu vyhoření, zhroucení i tomu, že z únavy začínají dělat chyby,“ řekl Právu s tím, že už teď existuje doporučení pro přímo řízené instituce, jak by měly zátěž pracovníků kontrolovat. „Není ale dobré, aby to bylo ve zdravotnictví řešeno legislativní formou,“ uvedl. Jeho resort ve spolupráci s Národním institutem kvality a excelence zdravotnictví chystá novou metodiku pro nemocnice. Vycházet bude z analýzy toho, které profese v Česku odcházejí více do předčasného důchodu a jakými chorobami trpí. Plánuje se i úprava hodnocení rizikovosti profesí. Psychická zátěž se má stát jedním z kritérií, která se budou zohledňovat. Postupně se podle Českého institutu pro supervizi daří mentorování v různých oblastech zavádět i bez zákona. Ne všichni lékaři si ale přiznají, že to u nich nefunguje ideálně. Nedostatek pediatrů chce stát řešit pomocí lékařů z nemocnic