Dialog, nebo výpověď. Lékaři dali vládě ultimátum

Pokud svoje ultimátům naplní, může to omezit dostupnost péče. Vina by podle nich byla na politicích, kteří problém roky přehlíží. Novelu má po Senátu příští týden znovu projednat Sněmovna. Pokud ji schválí, požádá Česká lékařská komora o zásah prezidenta republiky i Ústavní soud.

„Pokud by došlo ke schválení zákona, tak už nám legislativně nezbývá nic jiného než se obrátit na prezidenta. Zvažujeme také, že bychom se obrátili na Ústavní soud, protože je zde diskriminace určité skupiny obyvatel. Proč by lékaři a lékařky neměli mít stejná práva jako ostatní pracující?“ řekl Právu prezident ČLK Milan Kubek.

Politici, kteří pozměňovací návrh předložili, ho hájili s tím, že jinak se systém zdravotní péče zhroutí. Z velké části je totiž založen na přesčasové práci. Ani novela ale hrozbu nemusí odvrátit. Pokud by 4000 lékařů přestalo brát služby přes noc, o víkendech a svátcích, v prosinci by neměl kdo vykrýt 2400 služeb, varuje komora. Pokud by to zůstalo na zbylých lékařích, mohlo by to vyvolat řetězovou reakci.