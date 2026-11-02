Exkluzivní průzkum: Spokojenost s vládou je nevalná

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Nejvíc si vládu pochvalují voliči koalice, zejména hnutí ANO, u kterých spokojenost dosahuje 82 procent. U příznivců koaličních partnerů už je ale nižší. Z občanů, kteří v loňských sněmovních volbách volili SPD, je 28 procent nespokojených, u Motoristů dvě pětiny. U příznivců opozice pak vláda podporu prakticky nemá.
„Spokojenost u SPD na 65 procentech a u Motoristů na 53 procentech ukazuje, že významné části jejich voličů se jejich působení ve vládě nelíbí,“ komentoval výsledky průzkumu politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.
Zklamaní voliči Motoristů
Mezi koaličními voliči jsou k působení vlády suverénně nejkritičtější respondenti z řad lidí, kteří před rokem volili Motoristy. Zcela nespokojených je 17 procent z nich a dalších 22 procent je spíše nespokojených. Malý se proto domnívá, že ve své voličské skupině Motoristé již podporu částečně ztratili.
„Slibovali vyrovnané rozpočty, pohlídání Babiše, zrušení Green Dealu a další věci, ale ukázalo se, že žijí jen z kulturních válek a nic nesplní. Je proto pravděpodobné, že je ti nespokojení už znovu volit nebudou,“ nastínil.
Šetření agentury NMS proběhlo 26. a 27. října poté, co poslanci v prvním čtení jednali o zrušení koncesionářských poplatků. Vyhrocené noční jednání z pátku 23. října na sobotu doprovázely i protesty veřejnosti na Malostranském náměstí. I tyto události měly podle analytičky NMS Terezy Friedrichové na odpovědi respondentů vliv.
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„Napříč otázkami v průzkumu vidíme, že se voliči vlády i opozice ve svých názorech víc vyhraňují. U spokojenosti s vládou je to patrné také: voliči opozice dnes výrazně častěji než v předchozích měřeních odpovídají, že jsou s vládou rozhodně nespokojeni. Voliči ANO se naopak za vládu staví rezolutněji a častěji volí odpověď, že jsou rozhodně spokojeni,“ vysvětlila Friedrichová.
Podobná situace jako u Motoristů je podle Malého i u voličů SPD, kterým hnutí slibovalo například ukončení sociálních dávek pro Ukrajince nebo konec podpory Ukrajiny v obraně před Ruskem. SPD ale může zabodovat například při rušení koncesionářských poplatků.
ANO si připisuje úspěchy
„SPD dojíždí na to, že nedoručuje slíbené věci. Motoristé zase zcela změnili směr od svého původního programu. Veškeré úspěchy a viditelné věci si pak přisvojuje Andrej Babiš,“ vysvětlil Malý.
Právě nejsilnější sněmovní hnutí vychází u svých voličů jednoznačně nejlépe. Zcela spokojených je 28 procent z nich a dalších 54 procent je spíše spokojených. Výrazně nespokojených jsou pouhá dvě procenta a spíše zklamaných je o deset procentních bodů více.
Spokojenost veřejnosti s celou vládou nicméně podle Friedrichové od března mírně klesá. „Úbytek se nevyhýbá ani voličům ANO. Za jejich nespokojeností se nejčastěji skrývá vývoj ekonomické situace a vnímaná klesající životní úroveň,“ uvedla.
Hnutí ANO také minulý týden opustil poslanec David Pražák. Zdůvodnil to zasahováním celostátní politiky do regionálního dění a částečně i nočním jednáním o rozhlasových a televizních poplatcích.
Koalice si ale podle Malého ve srovnání s dalšími kabinety nevede v podpoře občanů zvlášť špatně.
Negativně o výkonu vlády smýšlí zejména voliči opozice, kteří jsou takřka jednomyslně nespokojení. Nejhůře kabinet hodnotí příznivci STAN (95 procent nespokojeno), v závěsu za ním voliči SPOLU (92 procent) a Pirátů (90 procent). Pouze jednotky procent voličů stran opozice uvedlo, že jsou spíše spokojení, nejčastěji u Pirátů (osm procent).