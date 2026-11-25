Článek
Rezoluce se nevyjadřuje k tomu, jakým způsobem mají být veřejnoprávní média financována, ani nevyzývá k ponechání poplatků. Požaduje však, aby „jakákoliv reforma poskytovala dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje“ pro plnění úkolů České televize a Českého rozhlasu.
Europoslanci také žádají, aby reforma obsahovala „efektivní pojistky proti politickému zasahování“ do práce médií.
Babiš obhajuje změnu financování médií veřejné služby na severském příkladu. Tam na ně přitom mají speciální fondy
Europarlament konkrétně „vyzývá české zákonodárce, aby zajistili, že národní legislativa bude v plném souladu s EMFA (Evropský akt o svobodě médií) a článkem 2 Smlouvy o Evropské unii“.
Právě EMFA členské státy zavazuje k předvídatelnému financování veřejnoprávních médií. Europoslanci také chtějí, aby Evropská komise „aktivně monitorovala legislativní proces v Česku“ a vyhodnocovala, zda jsou zaváděné změny v souladu s legislativou EU.
Střet zájmů
Europoslanci v usnesení rovněž vyzvali českého premiéra Andreje Babiše (ANO), aby plně vyřešil svůj střet zájmů v souladu s unijní legislativou. Podle Evropského parlamentu v České republice hrozí oslabování demokratických kontrolních mechanismů.
Evropský parlament v rezoluci konkrétně vyzval Babiš, „aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů“. Babiš tvrdí, že už tak učinil, Evropská komise ale o tom zatím není přesvědčena.
Podle přijaté rezoluce nový zákon o státních zaměstnancích, zmírňování národní legislativy ohledně střetů zájmů i střet zájmů samotného Babiše směřují k „systematickému oslabování“ demokratických mechanismů kontroly.