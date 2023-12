Domácnosti bez elektriky řešily, jak se ohřát. Někdo si zatopil ve stáji, jiný vyrazil do obchodního centra

„Přitom to nebylo tak jednoduché. Byla současně sněhová kalamita a všechna technika byla na údržbě silnic. Vzhledem k tomu, že na neděli slibovali meteorologové oteplení, bylo nutné zvládnout opravu ještě v sobotu. To byl na poli sníh, dnes už tam je břečka a tuny bláta,“ poznamenal Marek Říha.

„Bydlíme v roubence a podobně jako mnozí ve vesnici máme tepelné čerpadlo. Jediná místnost, kde jsme si mohli zatopit, tak byla bývalá stáj. Sešli jsme se tu celá rodina, a nakonec se ukázalo, že to byl takový návrat do vánočních dnů minulosti. Zatopili jsme si, dělali si buřty na pánvičce, uvařili si svařáka, a protože jsme hudební rodina, tak jsme hráli na basu, na ukulele, zpívali jsme. A uvědomili jsme si, že tohle jsou vlastně ty pravé Vánoce,“ řekla Novinkám Květa Škrabánková, rovněž z Lindavy. Úplně idyla to ale nebyla.

Právě sounáležitost lidí, bylo to, co nyní všichni cení. „Část místních elektriku měli, tak vařili sousedům,“ připomněl Jaroslav Švehla (ODS), místostarosta Cvikova, pod který Lindava spadá. Pomocnou ruku nabídl i místní farář.

„Reagoval jsem, když jsem si přečetl, že jsou lidé bez proudu. Fara je na to připravená, a tak i když nakonec nikdo tuto pomoc využít nepotřeboval, bylo tu zatopeno, připravena teplá voda a byla možnost uvařit si,“ vyjmenoval farář Rudolf Repka s tím, že podle jeho názoru nejde tolik o to využití, ale o nabídku samu. Uklidní, protože víte, že se máte kam obrátit.

„No a my, když jsme ještě netušili, že oprava potrvá tak dlouho, tak jsme zimu řešili odjezdem do Liberce, kde jsme čtyři hodiny běhali po obchodním centru. Takový předvánoční program jsme sice opravdu neplánovali, ale aspoň bylo teplo. Když jsme se ale vrátili, tak elektrika stále nešla. Tak jsem se zase oblékl, vzal auto a hledal místo, kde jsou popadané dráty,“ vzpomíná Marek Říha.

„Chybějící informace, to bylo to nejhorší, ale nějak jsme to zvládli. Mnoha lidem to připomnělo rok 2010, kdy po povodních také elektřina nešla. A tak se opět sešli při svíčkách, vzali třeba vozembouch a hráli a zpívali,“ prozradil Říha a už s úsměvem dodal, že je nejen on rád, že betlémské světlo, pro které si v neděli před polednem s dětmi šli, nebude o štědrém dnu tím jediným zdrojem tepla a světla.