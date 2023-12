Výstrahami se to hemží. Silně foukat bude až do pondělního dopoledne

Větrné počasí posledních tří dnů přetrvá v části Česka až do pondělního dopoledne. Zejména v Čechách a na severu Moravy a Slezska může foukat rychlostí až 70 kilometrů za hodinu. Místy by mohl být vítr v nárazech i silnější. Vyplývá to z dnes aktualizovaného varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

