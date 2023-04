Dobrovolné předurčení. Novela zavádí novinku, jak se zapojit do obrany Česka

Sněmovnou schválená novela k tomu přidává tzv. dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených složek, kdy by žadatel o toto předurčení musel bezprostředně projít pouze zdravotní prohlídkou. Až v případě zhoršení bezpečnostní situace by musel dotyčný absolvovat vojenský výcvik.

Proti se stavělo SPD, poslanec Radek Koten to například označil za snahu připravit stát na ozbrojený konflikt. Za to si vyslechl kritiku, že straší lidi válkou.

Vládní předloha také umožní vyplácet roční náborový příspěvek novým příslušníkům aktivních záloh a zavádí pro ně stabilizační příspěvek. Nově by náborový příspěvek měl být 30 tisíc korun.

„S letošním rozpočtem je Česká republika stále šestá od konce. Už nás přeskočilo i Turecko, byť letošní rozpočet směřuje k 1,5 procenta HDP. My všichni, jak tu sedíme, modernizaci našim vojákům dlužíme. Byly to všechny vlády, ve kterých se střídaly politické strany, které ve chvíli, kdy se hledaly úspory, tak to vždy odnesla armáda,“ připojila se ministryně obrany Jana Černochová (ODS).