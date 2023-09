Do Maroka mají letět tři české armádní speciály s týmem USAR

„Dnes večer odletí tři letecké speciály Armády ČR s tzv. USAR týmem do Maroka zasaženého zemětřesením. Katastrofa, která tuto zemi postihla, má bohužel již tisíce lidských obětí a my od sobotního rána hledáme cesty, jak pomoci. Přeji kolegům z HZS ČR, aby při své misi zachránili co nejvíce lidských životů,“ uvedla Černochová na sociální síti X (dříve Twitter).