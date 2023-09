V Marrákeši je podle cestovek osm desítek Čechů

V marockém Marrákeši, nedaleko epicentra zemětřesení, které oblast zasáhlo v noci z pátku na sobotu, se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže nachází momentálně kolem osmi desítek Čechů. Ti by měli být v pořádku, nikdo z nich není zraněn a cestovní kanceláře ve spolupráci s ministerstvem zahraničí pracují na jejich návratu do vlasti. Další turisté měli do Maroka zamířit v sobotu i v dalších dnech.

Foto: Abdelhak Balhaki, Reuters Jedna ze zničených budov v historickém centru Marrákeše.