Čekejte, nebo si připlaťte. Chamtiví lékaři trápí pacienty

Své služby nabízí přes zpoplatněný web i primář jedné z pražských fakultních nemocnic, a to za poplatek 2000 korun. „Jsme soukromé zařízení, tudíž každý doktor si určuje sám, zda přijímá nové pacienty, či ne,“ napsala Novinkám recepční jeho soukromé kliniky, proč se dá na vyšetření k primáři objednat jen za poplatek. Nabízejí to podle ní i jiní specialisté, ti to ale neuvádějí na stránkách jako jedinou možnost. Smlouvami s pojišťovnami se přitom soukromá klinika nijak netají, uvádí je na svých stránkách. To, že je zařízení soukromé, nehraje žádnou roli. Lékař si nemůže vybírat pacienta podle toho, jestli za registraci zaplatí.