Devět dní po Stalinovi zemřel Klement Gottwald

Je to dojemná i bohatýrská píseň,

jako by ji pěvci z lidu zpívali.

Stalin zemřel 5. března 1953 a o tři dny později dorazila do Moskvy československá delegace vedená Klementem Gottwaldem. Velkolepý pohřeb na Rudém náměstí se konal v chladném počasí 10. března.

Navzdory doporučení, protože se necítil dobře, letěl Klement Gottwald do Moskvy letadlem. Doktor Jindřich Karpíšek, který byl narychlo povolán, aby prezidenta doprovázel, mu navrhl, aby jel do Moskvy vlakem. Gottwald to však odmítl.