Den veteránů nejsou jen věnce. Pattonovým muzeem burácí metal Sabatonu

Pěkně zostra slaví Den veteránů v plzeňském muzeu generála Pattona. Celou sobotu tady promítají animovaný snímek The War To End All Wars, který vznikl na základě písní švédské metalové skupiny Sabaton. Film připomíná hrůzy první světové války, která skončila právě před 105 lety, 11. listopadu 1918.

Den veteránů v plzeňském Pattonově muzeuVideo: Ivan Blažek, Právo