ČTK se rozhoduje, zda začne označovat Hamás za teroristickou organizaci

Pokud agentura na doporučení svých radních nepřistoupí, Rada ČTK se k věci podle Korteho vrátí, ale žádné nástroje, jak ředitele donutit ke splnění své výzvy, nemá. „Můžeme přijmout usnesení, v němž to doporučujeme a žádáme, ale to je tak všechno. Pokud by v takovém případě pan ředitel použil rozum, tak by tomu usnesení vyhověl,“ dodal radní. Nejbližší zasedání Rady ČTK se uskuteční 30. ledna.