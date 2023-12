Covid je teď infekcí číslo jedna

S ohledem na pokračující protest lékařů jde o pozitivum. Nápor pacientů by mohl nemocnice fungující v upraveném režimu výrazně zatížit.

Ačkoliv se covid potvrdí u každého druhého, kdo má příznaky nemoci, v zatížení nemocnic se to neprojevuje. K pondělí bylo hospitalizováno s covidem zhruba 550 pacientů, z toho asi 40 leží na JIP. Podobně to vypadalo v nemocnicích koncem loňského roku a letos na jaře.

Podle praktických lékařů má testování na covid smysl u seniorů nebo chroniků, kterým může včasná léčba zmírnit průběh. „U jinak zdravého člověka není až tak podstatné, jestli budu vědět, že mám takovou, či jinou diagnózu. Je to spíš o režimovém opatření, tedy jak by se měl chovat,“ potvrdil Kynčl.

Třeba nasadit si respirátor, pokud je člověk nemocný a jde k lékaři. „Řada lidí jako kdyby se za roušky styděla. Prosím vás, není to výraz zbytečné paniky, není to ostuda. Naopak to o vás říká, že jste ohleduplní ke svému okolí,“ zdůraznil.