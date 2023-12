Další odkládání neakutních zákroků? Pacienty to zatíží, míní lékaři

Při čekání se může stav pacienta zhoršit. „Může se vyskytnout žlučníková kolika, popřípadě vycestování kamene ze žlučníku do žlučových cest, což si může vyžádat další akutní péči a endoskopický nebo operační zákrok,“ upozornil Örhalmi.

Třeba brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny musela „v řádu měsíců“ posunout elektivní chirurgické operace žlučníků, kýl a křečových žil. Už teď se tam na tyto zákroky čeká od dvou do šesti měsíců. Podobně odložila „nižší desítky plánovaných výkonů“ nemocnice v Mostě. I tady šlo o neakutní žlučníky a kýly.

Pokud má pacient koliky, je jakákoliv prodleva podle předsedy České chirurgické společnosti Zdeňka Kaly riziko, do kterého by nešel. „Jsou ale situace, kdy je kýla bez symptomů a při vyšetření zjistíme podle lokalizace defektu ve stěně břišní a velikosti kýlní branky, že riziko uskřinutí není vysoké. Taková operace kýly se jistě dá odložit,“ řekl. Odložit se podle něj dají také operace křečových žil nebo bariatrické operace u obézních pacientů.

Na dlouho plánované výměny kyčelních nebo kolenních kloubů se nemocnice snažily nesahat. Skluz z pandemických let se stále dohání. Třeba v šumperské nemocnici se čeká na náhradu kyčelního kloubu 54 měsíců, ve Fakultní nemocnici Brno je to 36 měsíců a v břeclavské nemocnici 18 až 20 měsíců. Nemocnice to uvádějí na svých stránkách.