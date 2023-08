„Chvilkaři“ selhali. Blažek měl na demonstraci dostat prostor, míní politologové

„Byl to ale také výraz nadřazenosti. Chtěli ukázat, že mají pravdu. Může se ukázat, že to tak je, ale mohlo se to vyjasnit právě i s Pavlem Blažkem, který tam přišel. Nebyla to velká demonstrace jako na Letné s 250 tisíci lidmi, ale sešlo se tam pár desítek občanů, tak to není nic proti ničemu,“ upozornil.