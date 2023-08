Milion chvilek protestuje za odvolání Blažka. Ten se taky stavil, ale vyhnal ho pískot

Cílem happeningu je apelovat na premiéra Petra Fialu (ODS), aby Blažka z postu ministra spravedlnosti odvolal. To se zatím premiér nechystá, ve středu však uvedl, že Blažek „dostal žlutou kartu“ a že pokud by se potvrdila i další schůzka z Nejedlým, k níž mělo dojít před čtyřmi měsíci, následovala by karta červená.

Není to poprvé, co se spolek Milion chvilek vymezuje vůči Blažkovi. Výhrady měl už při jeho nominování do čela resortu spravedlnosti, a to kvůli informacím zveřejněných v médiích o podezření, že se Blažek podílel na korupci a kupčení s městským majetkem v Brně.