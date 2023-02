Chcete brzdit i přidat plyn. Vystrčil se střetl se Schillerovou ohledně veřejných financí

"Nasedli jsme do autobusu, který se řítí dolů. Poměrně daleko od nás je zeď, do které můžeme narazit a my místo toho abychom brzdili a dostali se na vrstevnici, tak tady máme opozici, která říká: ‚Přidejte plyn a zároveň brzděte‘, “ uvedl šéf Senátu.

ANO se však podle něj dohodnout nechce, což dokumentoval na přístupu Schillerové v debatě. „Vám nejde o to, co se stane s těmi lidmi,“ dodal k budoucím důchodcům, kterým hrozí, že za pár desítek let již na důchody nebude. „Vám jde o to, kolik budete mít procent, abyste teď mohli vládnout,“ vmetl Schillerové údajný populismus hnutí ANO.