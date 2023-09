Čeští hasiči odletí do Maroka v neděli večer

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer. Čeští hasiči byli v pohotovosti od soboty. Mají připravenou techniku a materiál, který začnou v nejbližší době nakládat do armádních speciálů. „Jsme vůbec jeden z prvních evropských týmů, který se do Maroka vysílá. Čas odletu nám upřesní Armáda ČR, která zabezpečuje přepravu vojenskými letadly,“ uvedl Hasičský záchranný sbor.

USAR tým budou tvořit hlavně hasiči z Prahy a z Moravskoslezského kraje. Právě moravskoslezští hasiči na síti X uvedli, že do Maroka odletí po půlnoci. Armáda ale tento čas zatím nepotvrdila.

Vyslání týmu už předtím avizovala ministryně obrany Černochová. „Dnes večer odletí tři letecké speciály Armády ČR s tzv. USAR týmem do Maroka zasaženého zemětřesením. Katastrofa, která tuto zemi postihla, má bohužel již tisíce lidských obětí a my od sobotního rána hledáme cesty, jak pomoci. Přeji kolegům z HZS ČR, aby při své misi zachránili co nejvíce lidských životů,“ uvedla šéfka resortu na sociální síti X (dříve Twitter).