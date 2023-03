Celé Česko se potýká se silným větrem, bez elektřiny jsou tisíce lidí

Skupina ČEZ měla v sobotu ráno 17 poruch na vedení vysokého napětí. Bez dodávek elektřiny tak bylo asi 2500 odběratelů. To představovalo výrazný pokles oproti noci, kdy kolem 03:00 bylo bez dodávek elektřiny přes 8000 odběrných míst.

Na odstraňování poruch ČEZ pracuje. Podle Holingerové by dodávky měly být obnoveny ještě dnes. V Ústeckém kraji, kde byla situace nejhorší během noci, už byli připojeni téměř všichni odběratelé, uvedla mluvčí.

„Od sobotní třetí hodiny evidujeme nárůst počtu událostí v souvislosti se silným větrem. Do 7:45 hodin je jich 25. Nejčastěji zasahujeme na Brněnsku. Především se jedná o stromy na silnicích. Události jsou bez zranění,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že ve Vlkoši na Hodonínsku rovněž hasiči odstraňovali billboard, který spadl na silnici. Ve Starovičkách na Břeclavsku uletěl na komunikaci přístřešek.

„S důsledky silného větru se potýkáme už od nočních hodin. Intenzivně pracujeme na opravách, poruchy vymezujeme a děláme vše pro to, abychom jejich dopady co nejvíce snížili a dodávku energií obnovili co nejdříve,“ řekl Lubomír Budný z energetické společnosti EG.D ze skupiny E.ON.