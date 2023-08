Česko není Texas, lidé jen chtějí být připraveni, říká odbornice z vnitra k rekordnímu množství zbraní

Češi mají doma čím dál víc zbraní, zvedají se i počty držitelů zbrojních průkazů a výrazně přibývá žen, které se o zbraně zajímají. Čím si to vysvětlujete?

Ženy začínají být sebevědomější, nebojí se pronikat do prostředí, které je vnímáno jako vyloženě mužské. Zároveň to může být i reakce na záběry z Ukrajiny, chtějí mít možnost bránit sebe, své děti, svou rodinu v situaci, kdy by muži byli jinde. Netajím se tím, že mám z přibývání držitelek radost.

Vy sama jste držitelkou zbrojního průkazu?

Ne, nejsem.

Jak si stojíme v počtu zbraní a zbrojních průkazů ve srovnání s okolními zeměmi?

Někdy se říká, že jsme evropský Texas, ale to je velmi nepřesné. Každý stát má trochu jiný profil držitele zbraní. Ve srovnání se severskými zeměmi máme méně držitelů na počet obyvatelstva, ale liší se skladba zbraní. Například Švédsko má výrazně víc držitelů i loveckých zbraní, u nás je zase hodně krátkých a poloautomatických zbraní. Neřekla bych, že jsme nějaká výjimka.

Například finská vláda chce podporovat civilní držení zbraní včetně daňových odpočtů při nákupu zbraní. Je to trend?

Není to novinka. Zejména ty státy, které sousedí s Ruskem, mají své střelecké asociace, které jsou velmi často zakládány a podporovány státem. Možná je teď ta podpora ještě o něco vyšší, ale oni se připravovali vždycky.

Chce Česká republika regulovat množství zbraní a lidí se zbrojním průkazem, nebo je podporovat?

Programové prohlášení vlády jednoznačně deklaruje, že se budou respektovat a chránit práva legálních držitelů zbraní. Máme pravidla, která nejsou mírná, ale když je člověk splní a dodržuje je, tak je ten systém nárokový. Státní moc, policie ani kdokoliv jiný nemůže říct: tobě to nedáme. Jakmile člověk zvládne zkoušku, je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně v pořádku, tak mu nikdo nebude říkat, jestli si může pořídit jenom dvě, tři, pět, nebo osm zbraní. Jediné, co se liší, je, že čím víc zbraní má, tím přísnější jsou pravidla na jejich zabezpečení.

Co regulace nabývání a držení zbraní ze strany Evropské unie. Jaká je situace?

Směrnice o zbraních vznikla v roce 2017, my jsme měli povinnost ji implementovat, ale nebyla u nás nijak vítána. Jednoznačně ji vnímáme jako reakci na vlnu teroristických útoků v roce 2015.

Česká republika poměrně intenzivně vyjednávala, směrnici jsme i zažalovali, nicméně naši žalobu evropský soudní dvůr zamítl a jako členský stát jsme požadavky implementovali. Nebyl to úplně šťastný směr, protože teroristické činy lidé páchají převážně nelegálně drženými zbraněmi.

Zaměřit se na legální držitele není šťastné. Nejdivočejší návrhy se ale podařilo v průběhu procesu vyjednávání ze směrnice odstranit.

Chystá se nějaká další regulace?

V tomto roce určitě ne. Nemáme ani signály, že by měla být znovu otevřena směrnice o zbraních. V tuto chvíli se připravuje nařízení regulující obchodování se zbraněmi, ale pro držitele zbrojních průkazů nic podstatného.

A čeho se regulace týkají?

V současné době EU pracuje na nařízení, které řeší dovozy a vývozy zbraní, což dopadá primárně na obchodníky, nikoliv na legální držitele. Do budoucna se může stát, že se mohou upravovat podmínky pro flobertky nebo podobné zbraně.

To jsou zbraně kategorie C-I, které si může koupit i člověk bez zbrojního průkazu. Mají se lidé bát, že už si je brzy nebudou moci koupit, nebo je budou muset odevzdat?

To určitě ne. Mohou se objevit nějaké snahy dopřesnit definice a regulaci expanzních zbraní, flobertek, ale Česká republika bude vyjednávat od samého počátku, kdyby se návrh objevil. V tuto chvíli se na evropské úrovni žádné zpřísňování držení zbraní podléhajících registraci nechystá.

Kategorie zbraní C-I Majiteli stačí občanský průkaz a bezúhonnost. rok počet zbraní 2021 2635 2022 8942 k 30. 6. 2023 12 447 Například: Plynové pistole se střelivem, které neobsahuje projektil, ale dráždivou látku. Flobertky s náboji s okrajovým zápalem typu Flobert. Předem nabíjené perkusní zbraně s perkusním mechanismem či tasery.

Vy jste měli na starost novelu zákona o zbraních, kterou před prázdninami schválila vláda. Můžete shrnout zásadní změny?

Je to úplně nový zákon o zbraních a zároveň i samostatný zákon o munici. Chceme zrušit veškeré papírové doklady, plastové kartičky, a co půjde, to digitalizovat. V současnosti je to tak, že když si držitel zbraně, který jde někam se zbraní, zapomene průkaz zbraně, tak páchá přestupek. A stačí dva takové přestupky, ztrácí spolehlivost a přichází o zbrojní průkaz, což nám přijde jako zbytečně kruté. Myslíme si, že je důležitější kontrolu zaměřit na to, aby zbraně byly řádně nošeny a řádně zabezpečeny.

Kdy budou muset lidé fyzicky dojít na policejní oddělení?

Samozřejmě při registraci zbraně bude vždy nutné přijít se zbraní fyzicky. To chceme zachovat. Ale všechny ostatní úkony půjde provádět přes portál občana nebo datovou schránku. Chceme podpořit digitální komunikaci mezi státem a občanem, mezi policií a občanem. Lidé také nebudou muset chodit na policejní oddělení pro zbraně v místě trvalého bydliště, ale vyřídí si vše potřebné na kterémkoliv oddělení pro zbraně.

Počítá se s lidmi, kteří nejsou technicky zdatní nebo mají rádi v ruce nějaký doklad?

Bude možné nechat si na každém CzechPointu vytisknout takzvaný zbrojní list. Průkazy přestanou být vydávány jako plastové kartičky. Zruší se také pět dosavadních skupin zbrojních průkazů. Lidé budou držitelem buď obecného, nebo rozšířeného zbrojního oprávnění. Vše je a bude evidováno v centrálním registru zbraní. Lidé budou mít do svého účtu v centrálním registru zbraní přístup třeba z mobilního telefonu. Pokud bude zákon schválen, celý systém se zjednoduší.

Kdy by novela mohla začít platit?

Máme navrženo nabytí účinnosti od 1. ledna 2026. Policie bude potřebovat poměrně dost času na to, aby upravila centrální registr zbraní. Je to robustní systém. Protože jsme země s poměrně výrazným zbrojním průmyslem, tak subjektů není málo, proto je zvoleno tak velkorysé přechodné období. Doufáme, že návrh zákona během podzimu schválí Sněmovna a Senát.

Centrální registr zbraní nejprve budil nedůvěru, podařilo se ji překonat?

Policie při programování centrálního registru zbraní odvedla skvělou práci a v jednom mezinárodním výzkumném projektu byl registr označen jako nejkomplexnější databáze v Evropě. Některé jeho funkcionality jsou v Evropě unikátní.

Významnou změnou je i zkrácení doby zdravotní způsobilosti z deseti let na pět. Proč?

Dosavadní desetiletá lhůta na posuzování zdravotního stavu byla opravdu velmi dlouhá. Zbrojní oprávnění bude nově vydáno na dobu neurčitou, ale po pěti letech budou muset držitelé donést posudek o zdravotní způsobilosti, což je jediné, co si policie nemůže zjistit sama.

Mluvila jste o zabezpečení zbraní, budou policisté zbraně lidem kontrolovat doma?

Policie může kontrolovat doma pouze zabezpečení zbraní zakázaných, tedy kategorie A. Standardní kontroly probíhají jen u držitelů zbrojních licencí, tedy podnikatelů v oboru zbraní. Policie provádí kontroly na střelnicích, honech nebo střeleckých závodech. Také chodí na kontroly akreditovaných střeleckých kurzů. Když se vrátím ještě k novele, tak tohle vnímám jako důležitější, než aby policie – v uvozovkách – laminovala průkazky.

Zmínila jste akreditované kurzy. Ty jsou určeny pro střelce se zbrojním průkazem skupiny E, kteří se rozhodli absolvovat specializovaný výcvik a stávají se takzvanou stanovenou zálohou státu. To je poměrně novinka, která u nás běží zhruba rok a půl, za tu dobu má pokročilou aprobaci 138 lidí, další stovky výcvikem procházejí. Jak jste spokojeni s počtem zájemců?

Myslím, že jsou to relativně solidní čísla. Nějakou dobu trvalo, než se systém rozjel. Také nějakou dobu trvá, než člověk kurzy absolvuje. Je to časově i finančně náročné a pokročilé kurzy vyžadují i dobrou fyzičku.

Můžete přiblížit, v čem tito lidé mohou státu pomoci?

Při různých krizích. Umím si představit například střežení evakuovaných oblastí při povodních a podobně. Systém stanovených záloh určitě nemá konkurovat aktivním zálohám Armády ČR. My to spíš vnímáme jako doplnění celkového systému bezpečnosti České republiky. Máme poměrně velkou komunitu střelců a některé aktivnější bychom mohli takto využít.

Kdo o tom rozhodne?

Musel by být vyhlášen některý z krizových stavů. Muselo by být vydáno mimořádné opatření vlády. Ten člověk by byl vy­užitelný pouze po dobu trvání krizového stavu.