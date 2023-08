Češi mají rekordní zájem o zbraně. Kupují je ve velkém

Za první polovinu letošního roku těchto zbraní, ke kterým nemusí být zbrojní pas, ministerstvo vnitra eviduje téměř dvanáct a půl tisíce. Za šest měsíců je to o tři a půl tisíce víc než za celý loňský rok.

Tyto zbraně spadají do kategorie C-I. K nákupu, držení a nošení takové zbraně stačí, aby majiteli bylo alespoň 18 let, měl místo pobytu na území České republiky a byl bezúhonný. Zbraň musí také ohlásit na příslušném útvaru policie. Motivem k nákupu může být právě to, že koupit si domů zbraň může i ten, kdo nemá zdravotní prohlídku.