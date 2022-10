Brno by mělo do pátku znát radniční koalici

„O co konkrétně jde, to zatím neprozradím. Počítáme s tím, že KDU-ČSL řekneme naši představu v jistých záležitostech a pak jim dáme prostor k tomu, aby se vyjádřili,“ uvedla primátorka. Pokud vše vyjde, tento týden oznámí podobu koalice, příští týden by se podepisovala koaliční smlouva a nejpozději do 24. října musí zasednout nové zastupitelstvo.

Podle primátorky není problém v tom, že lidovce již nevede Petr Hladík (KDU-ČSL). Jde o jejího někdejšího prvního náměstka, s nímž měla napjaté vztahy. Hladík se netajil tím, že chce být novým brněnským primátorem. Místo na brněnské radnici ale usedne ve vládě, a to coby ministr životního prostředí za stranickou kolegyni Annu Hubáčkovou. Ta rezignovala ze zdravotních důvodů. Hladík dříve odchod do Prahy a nabídky v celostátní politice odmítal.

V souvislosti s novou brněnskou koalicí je ve hře více scénářů. Hovořilo se o dosavadní platformě ODS, KDU-ČSL, ČSSD a pirátů, která by se rozrostla o TOP 09 a STAN. Další možností je koalice ODS a TOP 09 s dosud opoziční ANO. S ohledem na to, že primátorka vyjednává se všemi, a to velmi podrobně, je také možné, že bude chtít vytvořit co největší koalici. V době zdražování mohlo by jí to coby staronové primátorce usnadnit řízení města.