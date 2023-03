Byl zbytečně hodný, hájí lidovci Jurečku

Europoslanec Tomáš Zdechovský by Najmona podle svých slov vyhodil bez odměny. „Marian Jurečka byl a je zbytečně hodný. Kdybych byl ministr, tak se s panem Najmonem příliš nepářu a zveřejním všechny jeho průšvihy. Je neuvěřitelné, co si to dovoluje,“ řekl Právu.