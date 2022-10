Budova Pětiletky v centru Špindlerova Mlýna jde k zemi. Načerno

„Mají sice zažádáno o povolení odstranění stavby, nicméně žádné rozhodnutí v této věci doposud nepadlo. Samotného mě to zaskočilo, načež jsem se informoval na špindlerovském stavebním úřadě, kde mi to potvrdili. Úřad řízení o odstranění stavby stopnul, nicméně demolice dál probíhá,“ potvrdil starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch (nezávislý), zaskočený postupem majitele Pětiletky.

„Jde sice o letitou ostudu města a je dobře, že konečně zmizí, zákony by se ale měly dodržovat, ačkoliv to přináší leckdy složitou administrativu. Sami bychom takto nemohli zbořit pomalu ani kůlnu, natož obrovský barák všem na očích. Pokuta velkou firmu, na rozdíl od obyčejných lidí, nepoloží. Úspora času ji zřejmě vyjde laciněji,“ shodlo se několik místních. „Je to velmi stará stavba, která ale nepatří mezi památky,“ doplnila Vladimíra Paterová z pobočky Národního památkového ústavu v Josefově.