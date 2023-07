Bitva o škrty. Dojde opět na sněmovní spacáky?

Jak dlouhé bude v dolní komoře jednání o balíčku, to je podle předsedy klubu poslanců ODS Marka Bendy otázka na opozici. „Záleží na ní, jak bude dlouho bojovat, nebo nebude. Jsme připraveni tady být až do konce července,“ řekl Právu.

Koaliční poslanci se sejdou takřka v plném počtu. „Tento týden s tím počítali všichni. Příští týden už to může být trošku složitější. Ale že bychom neměli většinu? To opravdu nehrozí,“ dodal Benda s tím, že jednat se případně bude i v noci.

„Já si připravuji dlouhý příspěvek, mám k němu mnoho podkladů i otázek. Jde napříč vším, co se bude probírat. Takto se připravují všichni poslanci ANO. Jednání proto bude dlouhé, ale nebudou to obstrukce. Obstrukce by byly, kdybychom tam četli věci, které se jednání netýkají. To nechceme,“ řekl Právu místopředseda klubu ANO Patrik Nacher.