Babišovo a Okamurovo srovnání zastropování se Slovenskem se ukázalo jako úplně mimo

Podobně se posléze vyjádřil i v několika svých pořadech Čau lidi. „Proč to není 1500 korun? Stejně jako to mají Slováci, Španělé, Portugalci,“ tepal vládu o pár dní později. A s kritikou kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) nešetřil ani v pondělí. „Slováci se 16. února tohoto roku domluvili s výrobci elektřiny, že zastrojují od příštího roku jednu megawatthodinu na 1500 korunách,“ uvedl.

Na úterní dotaz Novinek, proč tedy ANO dává opakovaně za vzor Slovensko, reagoval Babiš slovy, že to není o tom, jak to má Slovensko. „Je to vůli to udělat a Slováci s tím přišli 16. února,“ uvedl.