Že mají Slováci nižší strop na elektřinu? Nemají žádný, inspirují se v Česku

Už v únoru podepsalo slovenské ministerstvo hospodářství, ministerstvo financí a výrobce elektřiny Slovenské elektrárne memorandum, v němž garantují všem domácnostem cenu silové elektřiny 61,21 eur (zhruba 1 500 Kč) za megawatthodinu (MWh) bez DPH až do roku 2024.

Ovšem zatímco řešení Fialova kabinetu už je hotové a schválila ho i Poslanecká sněmovna, tak na Slovensku není jistého nic, neboť únorové memorandum je právně nezávazné. Dohodu zatím jednak neschválila Evropská komise a jednak není ani dořešen princip toho, jak má celý proces přesně fungovat. Vláda totiž doposud nepřišla se zákonem, který by Slovenským elektrárnám nařídil za daných podmínek dodat elektřinu státnímu podniku Slovenský plynárenský priemysel, který by ji dál distribuoval domácnostem.

„Není to tak, že Slováci jsou schopni realizovat to, co si na jaře schválili. Schválili jen úpravu platnou od 1. ledna 2023, nemají ale k tomu od Evropské komise schválenou prováděcí vyhlášku a nevědí, jak na to,“ potvrdil Novinkám šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, který tuto skutečnost zmínil už minulý týden v pátek na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny.