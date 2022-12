Babišovi obhájci předloží nové posudky

Soudní senát vedený Janem Šottem naplánoval jednání od pondělí do čtvrtka. Není vyloučeno, že na konci týdne zazní už závěrečné řeči státního zástupce Jaroslava Šarocha, obhájců i obou hlavních aktérů případu.

„V pondělí 19. prosince se začne výslechy znalců a potom přijdou na řadu doplňující výslechy obžalovaných. V případě, že bude dokazování ukončeno, bude možné přistoupit k závěrečným řečem,“ řekl v pátek Právu mluvčí soudu Adam Wenig. Upozornil však na to, že jde zatím jen o předpoklad, který se může změnit. A vzhledem k plánům Babišových obhájců to není vůbec vyloučeno.

Opět by prý tyto expertizy měly řešit, jak je to s malými a středními podniky, což je klíč celého případu.

Na padesátimilionovou evropskou dotaci, kterou FČH na výstavbu areálu u Olbramovic na Benešovsku původně obdržela, totiž mohl dosáhnout právě jen malý a střední podnik. Podle obžaloby Babiš nechal na přelomu let 2007 a 2008 účelově vyvést tuto firmu přes příbuzné ze svého tehdejšího holdingu Agrofert, aby podmínku splňovala a na peníze dosáhla, načež se pak vrátila pod tento gigant.

Pokud by tyto návrhy akceptoval jako nové důkazy, musel by podle zákona provést výslechy samotných znalců – autorů posudků. Jenže ti se podle informací Práva příští týden nemohou líčení zúčastnit. Přijít by však mohli v náhradním termínu, který soudce Šott pro jistotu už předem stanovil na 4. až 6. ledna.