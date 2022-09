Rozhodnutí o české továrně na baterie do elektroaut by mohlo padnout do konce roku

Rozhodnutí o stavbě továrny na výrobu baterií do elektroaut, tzv. gigafactory, by mohlo padnout do konce tohoto roku. Jedním z míst, o kterých se uvažuje, je čtyřsethektarové letiště Líně u Plzně, kde má podle rozhodnutí vlády vzniknout strategický podnikatelský park (SPP). Uvedly to zdroje z automobilového průmyslu. Pokud by gigafactory vznikla právě v Líních, provoz místní letecké záchranné služby by byl zachován. Vzletová dráha pro letadla by ovšem zanikla.

Foto: Volkswagen Platforma MEB, zde ve verzi pro Volkswagen ID.3

Článek Podle zdroje by vznik gigafactory výrazně pomohl českému autoprůmyslu v transformaci na elektomobilitu. Pomohl by také nabídnout místa, která v automobilkách kvůli přechodu na elektromobilitu zaniknou. Jen v samotné gigafactory by mohlo pracovat na 4000 lidí, u dodavatelů pak dalších 10 000 zaměstnanců, celkem by tak vzniklo až 14 000 nových pracovních míst, což by znamenalo vyšší počet, než jaký by mohl u automobilek a dodavatelských firem zaniknout. Líně jsou podle zdroje ideálním místem, kde by gigafactory mohla vzniknout. Sehnat podobný pozemek je totiž problematické. Líně jsou zároveň strategickým místem mezi závody Škody a Volkswagenu, ideální je tak také z hlediska logistiky. Plánovaná investice by dosáhla 4,5 až 4,7 miliardy eur (110 až 115 miliard korun), šlo by tak podle zdroje o jednu z největších investic v ČR v historii. Aerokluby se šikují za zachování letiště Líně. Ranvej zaplnilo přes 50 letadel Domácí Finální rozhodnutí o gigafactory se stále posouvá. Plány počítají s tím, že stavět by se mohlo případně začít v roce 2024, hotovo by mohlo být v roce 2027. Minulý týden jiný dobře informovaný zdroj ČTK řekl, že letiště Líně by mělo nadále sloužit jako záložní strategický i rozvojový prostor pro české vojáky. Armáda ministerstvu obrany podle zdroje sdělila, že záložní plochu, kde má základnu své letecké záchranné služby (LZS), potřebuje a s letištěm ve svých plánech počítá. Armáda ČR i ministerstvo obrany sdělily, že jejich materiál je neveřejný. Zájem armády zachovat letiště potvrdily také okolní obce, které tam mají pozemky a protestují proti gigafactory.