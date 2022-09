Babiš: Vyhlásil bych stav nouze a zastropoval marže dodavatelům

Jaký je to pocit sedět na místě obžalovaného z podvodu u soudu?

Nesedím na lavici obžalovaných, protože předseda senátu mi dovolil sedět s advokáty, ale musím říci, že pro mě je to jako zlý sen. Ta obžaloba je nepravdivá, nereálná a nepodložená důkazy. Neříkám, že je to politický proces, to jsem se špatně vyjádřil. Říkám, že je to politické trestní stíhání, a to nikdo nepopře, protože patnáct let stará věc je vymyšlená. Kdybych nešel do politiky, tak o tom nikdo nic neví.

Je toto pro vás nejnáročnější životní období, které zažíváte?

Určitě je to velice nepříjemné a ve snu by mě nenapadlo, že se to může stát, protože znovu opakuji: nikdo neporušil zákon. Hlavně státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání všech původně jedenácti, potom sedmi a nakonec dvou trestně stíhaných včetně mě. Zastavil to 30. srpna 2019. Ale pak přišel ten polistopadový kartel. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, kterého nominoval Jiří Pospíšil, bývalý ministr ODS, toho času europoslanec TOP 09 namočený v Dozimetru.

Říkáte politické trestní stíhání. Co tím konkrétně myslíte, že justice dělá politiku, nebo že politici tahají za drátky v justici?

Mluvím o politickém trestním stíhání. Nedovolil bych si říct, že soud je politicky angažovaný. Pevně doufám, že mám právo na spravedlivý proces a že to soud posoudí spravedlivě a nepodlehne polistopadovému kartelu novinářů.

Ti tady v podstatě pracují pro pětikoalici a Milion chvilek. Je to politické stíhání, protože o tom rozhodl nejvyšší státní zástupce, politická figura nominovaná vládou Petra Nečase.

Ale v roce 2019, kdy došlo k obnovení stíhání, jste byl premiérem vy.

My jsme všechny neměnili, jak se to běžně dělá, že přijde nová garnitura tradičních politických stran a všechny vyhodí. Nevyhodili jsme ani Michala Koudelku (šéf BIS), ani Jana Berouna (ředitel Vojenského zpravodajství), ani žalobce Zemana, nikoho. Nesmyslu o lidech, kteří přišli z Agrofertu, snad už nikdo nevěří. Státní zástupce Zeman je bezskrupulózní kariérista, který mě nechal stíhat naschvál, aby se asi někomu zavděčil, protože se ucházel o místo soudce u Evropského soudu.

Podle vás to dělal na něčí objednávku?

To nevím. Je to kariérista, bylo to 4. prosince 2019. Tomu předcházely masivní demonstrace na Letné proti naší vládě, které pořádal Milion chvilek, který teď chodí k soudu s klecí a před volbami vyjadřoval podporu pětikoalici. 250 tisíc lidí na Letné křičelo, že ministryně spravedlnosti Benešová bude zasahovat do vyšetřování, a podobné nesmysly, což se samozřejmě nikdy nestalo. Možná nejvyšší státní zástupce to udělal proto, aby vyhověl tomuto volání, nebo aby se zalíbil, nebo aby měl lepší kariéru, to nevím.

Neřekli vám vaši obhájci, abyste nemluvil o politickém procesu, protože tím akorát naštvete soudce?

Snažím se mluvit česky, ale evidentně tomu nechcete rozumět. Pane redaktore, kladete mi nesmyslnou otázku, kterou jsem vám už jednou vysvětlil. Neřekl jsem, že soud je politický proces. Já jsem řekl, že je to politicky motivované trestní stíhání a o mém stíhání rozhodl politický nominant, nejvyšší státní zástupce Zeman, a já pevně doufám, že soud bude rozhodovat spravedlivě a nepodlehne největším antibabišovským médiím.

Ve středu překvapivě bývalá manažerka Agrofertu Jana Nagyová, která je obviněna s vámi, u soudu řekla, že pokud se tam stala chyba, že to byla její chyba.

Opakujete jednu větu, kterou někdo napsal a vytrhl z kontextu. Ona dodala, že se žádná chyba nestala.

Já jsem řekl, pokud chyba nastala. Překvapilo vás to, nebo to bylo domluvené?

Překvapilo mě to, stejně jako jejího advokáta. Domluveno nebylo nic. Je to statečná žena, jedna z nejlepších odbornic v ČR na čerpání evropských fondů, které polistopadový kartel zničil život.

Co říkáte na slova vašeho syna, který v pátek u soudu řekl, že jste znásilnil jeho základní lidská práva?

To vůbec nebudu komentovat.

Vláda se konečně rozhodla zastropovat ceny energií, co na to říkáte?

Už 18. února jsem vyzval k zastropování, protože 16. února se k tomu rozhodli Slováci. Ale jak premiér Fiala, tak ministr Síkela ještě na konci srpna říkali, že zastropování cen na národní úrovni vlastně nejde. Už to měli udělat dávno a dát strop za megawatt elektřiny 1500 korun, jako to mají Slováci (v ČR to má být 6000 korun včetně DPH). Hlavní problém je v tom, že nechávají obrovský zisk těm třem výrobcům elektřiny.

Teď přišli s tím, že pomohou průmyslovým firmám, ale ten návrh, který představil ministr Síkela, má obrovský korupční potenciál jako „prase“. Jak to bude fungovat? Ministr vybere z klobouku osm tisíc firem, kterým dá dotace? Proč tam nejsou transparentní pravidla? Když jsme dělali kompenzace za covidu, tak to bylo jasné. Dělali to úředníci a bylo to transparentní.

Jak byste energetickou krizi řešili vy?

Lidem je potřeba pomoci řešit drahé energie a potraviny. Jedna věc je zastropování energií a k tomu bychom snížili DPH u základních potravin na nulu. Také bychom chtěli dát šest tisíc pro důchodce v prosinci, pro mladé rodiny s dětmi do 26 let pět tisíc měsíčně až do dubna 2023 a spoustu dalších věcí, které jsme zveřejnili v našich 28 bodech Krizového plánu pro Česko.

Ale toto všechno měli udělat už v květnu. Vždyť všichni věděli, co se děje, ale oni stále žijí ve lžích, že když dáte někomu peníze, tak způsobíte inflaci. To je samozřejmě nesmysl.

Kolik by to stálo? Váš návrh zní dost rozhazovačně.

Vláda má letos větší příjem z daní už asi o 125 miliard, mají obrovské peníze z modernizačního fondu, asi 70 miliard, ale stále to nepoužívají dostatečně. Stále opakuji, že Česká republika je jedna z nejméně zadlužených zemí v EU a vláda pomáhá nejhůř ze všech členských států EU.

Za mé vlády všichni ministři chtěli smysluplně investovat a já jsem jim v tom pomáhal. Společně jsme říkali: Toto je fajn a teď na to musí paní Schillerová najít peníze a ona na to peníze nacházela. Teď poprvé čtu, že ministři nesouhlasí s návrhem Stanjurova rozpočtu. Ale problém je v tom, že tu vládu řídí pan Stanjura.

Když jsem byl premiérem, tak jsem ministry řídil, a ministr financí byl jedním z ministrů a vicepremiér, ale vládu jsem vedl já, protože jsem za to byl odpovědný. Ale premiér Fiala se řízení vzdal, Evropu dal Bekovi, o zdravotnictví se nestará, to je peklo, a vládu nechá řídit pana Stanjuru. To je špatně. Rozpočet nechal Stanjurovi a to je špatně.

Neřekl jste mi, kolik by stál váš návrh státní rozpočet.

My jsme to ani přesně nepočítali, máme jen hrubou představu, ale my máme o polovinu nižší zadlužení než například Němci a ostatní.

Pokud budou dál schodky rozpočtu 300 až 500 miliard, tak budeme brzo patřit mezi nejzadluženější země.

Pan premiér před volbami i po nich sliboval, že ušetří 100 mi­liard na nákladech.

To říkal před válkou.

To není o válce. Ekonomika stále roste, HDP jde nahoru, za nás šla dolů, za covidu. Peníze tam jsou, ale vládě dominuje pan Stanjura, který stále tvrdí, že peníze nejsou. Já si myslím, že této vládě už nikdo nevěří, protože tam je takový chaos, pravá ruka neví, co dělá levá.

Z čeho byste vaše návrhy financoval?

Udělal bych mimořádnou valnou hromadu ČEZ, vzal bych mu 100 miliard nerozděleného zisku. V modernizačním fondu je 70 miliard, příjmy z daní jsou vyšší o 125 miliard. Oni místo toho, aby si z ČEZ vzali peníze, tak mu je chtějí půjčit. To je ne­uvěřitelné: tři největší výrobci elektřiny nejenže si zachovají extrémně vysoké marže, ale ještě jim stát půjčí 75 miliard.

V ČEZ má stát sice 70 procent, ale kdyby mu chtěl osekat marže a vzít nerozdělený zisk, tak by riskoval žalobu menšinových podílníků.

Vláda stále říká, že jsme ve válce, tak ať vyhlásí nouzový stav, aby lidem pomohli. Za předsednictví EU Fialovy vlády stále slyšíme o Ukrajině, která mimochodem dostane devět miliard eur, ale členské státy zatím nedostaly skoro nic. Nevím o tom, že bychom dostali něco na ukrajinské uprchlíky.

Je vidět, že české předsednictví nikdo nebere vážně, protože tam se domlouvá Scholz s Macronem. Česká vláda s tím nemá zkušenosti a neví, že tam je to natvrdo, že je tam třeba bojovat a získávat spojence. Teď se konečně probudili s emisními povolenkami, ale já jsem o tom, že je potřeba je zrušit nebo zastropovat, mluvil už v září 2021.

Jste pro to, aby vláda zdanila energetické firmy a banky tzv. daní z nezaslouženého zisku? Teď se jedná o tom, že se to udělá na evropské úrovni.

Je to celé nesmysl. Myslíte, že úředníci Evropské komise něčemu rozumí? Dámy Ursula von der Leyenová a Věra Jourová jsou jen úřednice, které nemají žádné praktické zkušenosti a zaslepeně prosazují Green Deal, který jednou zničí Evropu.

Když jste Jourovou do Bruselu posílali, tak jste ji vychvalovali a neříkali jste, že ničemu nerozumí.

To už je teď jedno. Zkuste pochopit, že když jim zdaní vysoké zisky, tak ty peníze natečou pouze Stanjurovi a tam se to zase někde ztratí. Když se ale zastropují marže energetickým firmám, tak zabijete dvě mouchy jednou ranou – a hlavně pomůžete lidem.

Ale toho zastropování se přece nebudou účastnit soukromé firmy, ale doplatí to stát…

To je ale nesmysl, protože těm firmám nechají obrovský zisk. Vy to nechápete?

Chápu, ale jak to chcete legálně udělat?

Udělat nouzový stav, vždyť se vymlouvají na válku. Když nebyly respirátory, tak to šlo. Musíme těm firmám říci: Nestačí vám 300 procent zisku, chcete 3000 procent? To se nestydíte takhle ožebračovat lidi? Tak nedostanete víc, než jste zvyklí, protože je válka. My jsme byli vždy proti zvyšování daní, ale řešili bychom to zastropováním, a tím bychom drželi jejich zisky na normální úrovni, na které vždy byly nadstandardní.

Když jste zmínil Ukrajinu. Myslíte, že je správné, že ji stále vojensky podporujeme?

Ano, ale podpora musí být podle ekonomické síly. Největší podpora přichází ze Spojených států. My jsme byli jedněmi z prvních, kteří je podpořili, ale je třeba podporovat i české občany a neříkat, že nejsou peníze.

Za týden jsou komunální a senátní volby. Jak si v hnutí ANO věříte?

My jsme řekli, že komunální volby by měly být referendem o Fialově vládě. Občané by měli jít k volbám, a i když mají v místě dobrého politika z pětikoalice, tak protože je vláda tak katastrofální, nejhorší, nekompetentní, neakční, strašně pomalá, tak by pětikoalici neměli dát hlasy.

Chcete z toho udělat referendum o vládě?

To by bylo fajn. Říkáme lidem: V rámci komunálních voleb hlasujte podle toho, jak se vám líbí vláda, nehlasujte pro pětikolku, protože se vám ta vláda určitě nelíbí. Říkáme lidem, že vláda kašle na kraje, a to, že my jsme platili krajům celý covid, odměny záchranářům, sociálním službám, vakcíny, všechno jsme platili, dávali jsme jim peníze. Upravili jsme také rozpočtové určení daní, takže obce, města a kraje skončily v přebytkovém hospodaření.

Čekáte, že v městech výrazně zvítězíte?

Určitě nás bude zajímat, jak dopadnou volby v Praze nebo v Brně. Bohužel, ale máme skoro o sto kandidátek méně než před čtyřmi roky (tehdy 424 a letos 341) – a to se mi samozřejmě nelíbí a musíme na tom zapracovat.

Už nejste skoro rok ve vládě. Máte čas, tak jste s tím mohl něco udělat.

Budu na tom pracovat. Hnutí jsem vybudoval, ale je to složitá věc. Nelze lidi pustit do hnutí masivně a plošně, pak vám tam nalezou různí lidé a je z toho ostuda. Je to mravenčí práce a hnutí by na tom mělo pracovat i mezi volbami, nejen když jsou volby.

V senátních volbách se ANO nikdy nedařilo. Zapůsobí to referendum o vládě i v těchto volbách?

Tam doufám bude takové malé referendíčko. Bude tam souboj bezpráví proti polistopadovému kartelu, který je v tomto případě hrozně protchajwanský a proukrajinský a který lidem říká, ať si vysoké zálohy zaplatí sami. Mluvím o souboji Jany Nagyové proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi na Jihlavsku, kterému se budu zvláště věnovat.

Budete vašim stranickým organizacím říkat, s kým jít nebo nejít do koalice?

Určitě ne.

Vám nebude vadit, když někde udělají koalici se STAN, o kterém nemluvíte jinak než jako o mafiánech?

To mně vadí, protože Rakušan a Polčák akorát zneužívají jméno starostů a celé je to projekt mafiánů. Ale těžko jim ve všech obcích do toho mluvit. Všude na to nedohlídneme. Ale až bude někde průšvih, tak za to bude moci zase jen Babiš.

V Praze vás to ale určitě bude zajímat. Bude pro vás problém, kdyby ANO šlo do koalice se Spolu, kterou vede Bohuslav Svoboda z ODS?

Skvělá otázka. Protože ten podvodník z České znalecké, soudní znalec Hálek, který na mě udělal účelový posudek k Čapímu hnízdu, dělal také účelový posudek v kauze Opencard, kde byl obviněn i docent Svoboda. A ukázalo se, že je nevinný, stejně jako já. A stejně jako já je obviněn na základě posudku tohoto kontroverzního pána.

Co to má společného s tím, jestli byste v Praze chtěli udělat koalici s ODS?

Jen to, že je mi docent Svoboda docela sympatický, když ho stíhali na základě podvodného posudku, jako se to děje mně. Ale našim do toho mluvit nebudu. Je to záležitost Patrika Nachera a dalších. Mě Pražáci nesnáší, tak jim do toho mluvit nebudu.

Když uděláte referendum o vládě a vládní strany to projedou, budete se snažit znovu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě? Když říkáte, jak jsou nekompetentní, nechcete se znovu vrátit do čela vlády?

To hlasování o nedůvěře vládě jsme brali hlavně jako možnost říci lidem, co vláda dělá špatně a co bychom dělali líp. Když svolávali schůze k nedůvěře vládě kvůli vylhanému únosu mého syna či kvůli Čapímu hnízdu, tak to bylo jen politikum. My jsme mluvili k věci a řekli jsme jim to dobře. Ale oni mají většinu 108 hlasů, dosáhli těch koryt a je jasné, že se jich budou držet dlouho.

Takže nové hlasování o nedůvěře nevyvoláte?

To nevím. Kdo z nich by chtěl předčasné volby? Jedině snad Piráti, které podvedl organizovaný zločin STAN, který naivní piráty vykroužkoval.

Musel jste místopředsedkyni Sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou přesvědčovat, aby odstoupila, když se ukázalo, že je obviněný Zakaría Nemrah z kauzy Dozimetr rodinný přítel?

Bylo to po vzájemné dohodě. Ale je to vůči ní strašlivě nespravedlivé, protože nic neudělala. Je šílené, že pětikoalice přišla a řekla, že když neodstoupí, tak ji odvolá. Protože jestli tam někdo dělal nepravosti, tak to byl její manžel, který je za ODS. Ona si ho pouze vzala, a ani ji nepřišel bránit a bránit jsem ji musel já. Já jsem jí za její krok poděkoval, protože by to pětikoalice, která má sama máslo na hlavě, proti nám pořád používala.

Poslední otázka. Podávání prezidentských kandidátek se blíží. Budete kandidovat, nebo nasadíte někoho jiného z ANO? Mluví se o Schillerové, Havlíčkovi nebo Vondráčkovi.