Babiš si volal s izraelským premiérem Netanjahuem. Plánují společné jednání

Článek
„Právě jsem měl přátelský telefonát s izraelským premiérem. Mluvili jsme o situaci na Blízkém východě, o Radě míru prezidenta Donalda Trumpa, ale i o posílení spolupráce v oblasti zdravotnictví nebo umělé inteligence. Taky jsme se dohodli na tom, že začneme připravovat společné zasedání našich vlád v Izraeli. Těším se na spolupráci,“ uvedl Babiš na síti X.
Společné jednání české a izraelské vlády se plánovalo i za minulého kabinetu Petra Fialy (ODS) v říjnu 2023. Kvůli útoku teroristického hnutí Hamás, při kterém ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, se ale neuskutečnilo.
Nynější vláda deklarovala, že bude pokračovat v přátelských vztazích obou zemí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) mají obě země hodně společných postojů.