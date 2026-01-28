Hlavní obsah

Babiš si volal s izraelským premiérem Netanjahuem. Plánují společné jednání

Žaneta Dvořáková, ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) si ve středu telefonoval se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Mluvili spolu o mezinárodních otázkách a posílení spolupráce obou zemí. Začali také plánovat společné zasedání české a izraelské vlády v Izraeli.

Foto: Pool, Reuters

Premiér Andrej Babiš (vpravo) s izraleským protějškem Benjaminem Netanjahuem na tiskové konferenci po společném jednání v roce 2019

„Právě jsem měl přátelský telefonát s izraelským premiérem. Mluvili jsme o situaci na Blízkém východě, o Radě míru prezidenta Donalda Trumpa, ale i o posílení spolupráce v oblasti zdravotnictví nebo umělé inteligence. Taky jsme se dohodli na tom, že začneme připravovat společné zasedání našich vlád v Izraeli. Těším se na spolupráci,“ uvedl Babiš na síti X.

Společné jednání české a izraelské vlády se plánovalo i za minulého kabinetu Petra Fialy (ODS) v říjnu 2023. Kvůli útoku teroristického hnutí Hamás, při kterém ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, se ale neuskutečnilo.

Nynější vláda deklarovala, že bude pokračovat v přátelských vztazích obou zemí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) mají obě země hodně společných postojů.

Do Trumpovy Rady míru míří i Netanjahu

