Babiš po zrušení osvobozujícího verdiktu v kauze Čapí hnízdo: Připadne mi to absurdní a nekonečné

„Od svých advokátů jsem zatím informován nebyl, musí rozhodnutí nastudovat. Připadá mi to absurdní a nekonečné. Poté, co již předtím prvoinstanční soud velmi důkladně přezkoumal kauzu ze všech úhlů, věřím, že soud své rozhodnutí potvrdí,“ reagoval ve vyjádření pro Novinky Babiš na dotaz, co říká na argumentaci soudu.