Babiš: Jsem hrdý populista, hájím 2,4 milionu lidí

Pane předsedo, vláda bude chtít trvale snížit valorizaci důchodů a chce to stihnout s platností už od července. Uděláte jim znovu ve Sněmovně obstrukční peklo?

Poprvé v historii máme ve vládě ministra práce a sociálních věcí, který bojuje proti důchodcům. To jsme tady nikdy neměli. Všichni ministři v našich vládách měli důchodce a důchody jako prioritu. Přitom to Fialova vláda mohla udělat jednoduše, jak jsme jim radili, a teď se to potvrdilo. ČEZ ohlásil nehorázný zisk, osmkrát vyšší zisk než předloni.

Vláda mohla vykoupit akcie ČEZ, zastropovat cenu na nízké úrovni na 1500 korun za MWh a bylo by to vyřešeno. Důchodci ani nikdo další by neměl drahé potraviny, nebyla by drahota ani inflace. Všechno je to totiž o elektřině. Ale tato vláda je řízena výrobci elektřiny, protože z toho mají stamiliardové zisky, a naše návrhy nevyslyšela.

Jak se postavíte k vládnímu návrhu na trvalou změnu valorizace?

Nás zklamal pan prezident, že nevetoval už snížení červnové valorizace. Měl historickou šanci splnit to, co sliboval před volbami. Když měl pochybnosti, tak měl dát veto a mohl dokázat, že je skutečně prezidentem všech, a ne této vlády.

Vadí nám, že vláda s námi o tom nemluví. Až teď ministr Jurečka poprvé pozval naše zástupce.

Předsedkyně klubu Schillerová ale říkala, že z ní spíš tahal rozumy, než aby představil to, co chtějí udělat. My budeme zásadně proti, protože podle nás je řešením sražení inflace. Máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě.

Jak to myslíte?

Když se srazí inflace, tak mimořádná valorizace nenastane a všechno bude levnější. Je to jednoduché. Navíc výkup ČEZ a sražení cen elektřiny by stát nic nestál. Všechno by to zaplatil ČEZ ze svého enormního zisku.

Navíc 40 miliard na obranu našli, ale 19 miliard navíc pro důchodce nemají

Vláda peníze od ČEZ chce použít na pokrytí schodku a teď chce trvale změnit valorizaci penzí. Budete tedy ve Sněmovně obstruovat, stejně jako jste to udělali u snížení mimořádné valorizace?

Oni s námi nemluví o ničem. Ignorovali můj návrh na zmrazení platů politiků, protože považuji za nehorázné, že politici si navyšují platy.

Zpátky k té valorizaci.

My určitě budeme proti tomu, aby obrali důchodce.

Nemyslíte, že by se s rychle rostoucími důchody mělo něco dělat? Podle vlády poměr průměrné mzdy a důchodu stoupá z 40 procent na 50 procent a důchodci jsou jediná skupina, která dostává takto přidáno, a je to prý dlouhodobě neufinancovatelné.

Opakujete nesmysly pětikoalice. Zkuste se ještě jednou soustředit na to, co vám říkám. Zastropováním ceny elektřiny po výkupu 100procentního podílu v ČEZ srazíte inflaci a žádný nárok na mimořádnou valorizaci nevznikne. Já se ptám, proč církve dostanou v rámci restitucí v roce 2024 navíc v důsledku inflace sedm miliard a zřejmě i v roce 2025. Restituce jsou předražené, nejsou zdaněné a byly schváleny podvodem. To vám nevadí? A nevadí vám ta drzost, se kterou říkají, že důchodci způsobili nějakou hospodářskou škodu? Oni vybudovali tuto zemi a ti, kteří jsou teď ve vládě, ji jenom zničili rozprodejem, privatizací a rozkrádáním.

Vy si myslíte, že narůstající důchodový účet je dlouhodobě financovatelný jen tím, že byste zestátnil ČEZ?

Ještě jednou: když se srazí inflace, nebude mimořádná valorizace. Za druhé tato vláda vůbec neřeší příjmy, nešetří, jenom utrácí, všude poradci, koryta, na Úřadu vlády jedna velká hostina. Prostě nejdou příkladem. Odmítli příjmy z EET, nečerpají peníze z evropských fondů.

My jsme předložili návrh stabilizace veřejných financí do roku 2025, ale tato vláda teď přichází s dvěma procenty HDP výdajů na obranu, přitom to mělo být až v roce 2025. Navíc 40 miliard na obranu našli, ale 19 miliard navíc pro důchodce nemají.

Vláda ale říká, že pokud se s důchody něco neudělá, tak výdaje v příštích letech stoupnou o stovky miliard. Na to neslyšíte?

To není podložené. Navíc má vláda dodatečné příjmy ve stovkách miliard díky inflaci, minulý rok to bylo 139 miliard. Všichni platíme a hlavně důchodci platí, všechno je drahé kvůli inflaci a vláda inkasuje peníze, které důchodcům a ostatním nechce dát.

Tato vláda nedělá s inflací vůbec nic, protože je tam asociální ministr financí, který řídí vládu místo premiéra, jehož jediným programem je Ukrajina

Ale inflace je v celém světě.

A proč ve Španělsku je 4,5 procenta a ve Francii sedm procent? Protože udělali to, co já říkám.

Ale v okolních státech je vysoká inflace jako u nás.

To není argument. My vyrábíme elektřinu jednu z nejlevnějších a vývoz se zvýšil o 330 procent. Na Slovensku díky naší elektřině mají megawatt za 1500 korun, zastropovali tam ceny potravin. Tato vláda nedělá s inflací vůbec nic, protože je tam asociální ministr financí, který řídí vládu místo premiéra, jehož jediným programem je Ukrajina.

Určitě jste rád, že Petr Pavel vyzval vládu, aby solidárně něco udělala s platy politiků.

Je to jen malá náplast, a navíc má pan prezident zpoždění. Já jsem to říkal už v listopadu 2021, ale pochybuji o tom, že to vláda bude brát vážně.

Platy politiků tolik poskočily, protože byly zmrazené tři roky. Proč jste navrhl další zmrazení na pět let?

Protože si vyšší platy nezaslouží, mají dostatečně vysoké platy. Já mám například hrubý příjem 144 tisíc, nejsem v žádném výboru, nečerpám na telefon, na kancelář, na ubytování atd. Celé odměňování poslanců je netransparentní.

Vy jste jako poslanec moc nepracoval, tak chápu, že vám to přijde moc peněz za tak málo práce. Ale někteří poslanci tu práci berou vážně.

Já jsem tam pracoval, a dokonce jsem tam mluvil i osm hodin. Otázka je, co nazýváte prací? Já na rozdíl od ostatních poslanců – o kterých říkáte, že tam pracují, ale celou dobu sedí v kanceláři a neposlouchají, a potom, když se hlasuje, tak běží do sálu – v jednacím sále sedím a naslouchám.

Myslíte, že 200 tisíc je malá výplata? Většina z poslanců a senátorů má takový příjem včetně paušálních náhrad

Podle vás jsou poslanci přeplacení?

Pro vás příjem poslance 200 tisíc s paušálními náhradami je málo?

Když tu práci dělají poctivě…

Mají dva měsíce prázdniny, mají k tomu příjmu další možné výhody, platí jim pohoštění, expertné, ubytování, auto, mobily.

Nehraje roli v tom, že navrhujete zmrazení platů poslanců a senátorů, to, že pro vás ty peníze nic neznamenají? Většina poslanců a senátorů se tou prací normálně živí. Nemají stamiliony z Agrofertu, jako máte vy.

Co je to za nesmyslnou otázku? Já veškeré příjmy ze Sněmovny posílám samoživitelkám. Nešel jsem do politiky kvůli sobě, ale kvůli lidem, a myslím si, že 200 tisíc příjem je dostatečný. Je jedno, jaký příjem mám já. Šel jsem do politiky bohatý, a to je dobře. Protože do politiky se má chodit proto, aby se dělalo něco pro lidi, a ne si tam vydělat.

Takže podle vás do politiky můžou chodit jen bohatí lidé?

Ne, to neříkám. Já říkám, že tam mají chodit lidi, kteří jsou odborníci v různých profesích, ale ne kvůli tomu, aby se živili politikou.

Když jim nebudete dávat řádnou výplatu, tak tam žádní odborníci chodit nebudou.

Myslíte, že 200 tisíc je malá výplata? Většina z poslanců a senátorů má takový příjem včetně paušálních náhrad.

Zpět k rostoucímu státnímu dluhu, jak byste to řešili?

Bavíme se o narůstající inflaci, která způsobila všechny problémy. Kdyby vláda srazila inflaci, tak by nevznikl žádný problém.

Ale obrovský schodek by to nevyřešilo.

Naše vláda tu nechala za sebou nízký dluh. I když za covidu jsme museli podpořit zaměstnanost a firmy. Já jsem dluh řešil, byl jsem nejlepší ministr financí. Určitě bych se nevzdával EET a efektivně bych čerpal 980 miliard z evropských fondů. Řešil bych ČEZ.

Daně byste nezvyšoval? Souhlasíte s tím, že vláda chce zvyšovat daň z nemovitosti?

Ne, my jsme daně nikdy nezvyšovali. Taktika ODS historicky je, že vždy okrádala důchodce a navyšovala daně.

A kde byste šetřil?

Já jsem na Úřadu vlády šetřil. Snížil jsem tam náklady o 30 procent. Teď bych určitě ušetřil dva ministry: ministra pro legislativu a ministryni pro vědu. Ministr pro Evropu Bek je tam taky úplně zbytečný. Je tam spousta zbytečných úředníků. Slyšíme, jak se tam hoduje, jak tam mají pohoštění zdarma.

Vy děláte, jako by si vaše vláda nosila svačiny…

Já jsem si všechno platil sám.

My hlavně budeme usilovat o voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), protože musí vidět, jak je ta vláda podvedla, protože z programu nesplnila nic

Tím byste asi ty stovky miliard neušetřil. Jak byste šetřil ve státní správě?

Dnes mají všichni ministři spoustu náměstků, poradců a asistentů ze svých kolegů, kteří neúspěšně kandidovali do Sněmovny. Ministr školství má šestnáct poradců. Dělají si jen koryta, všechno chtějí zdarma, zaměstnávají stranické kolegy. Nemají co moralizovat a okrádat důchodce, když sami nešetří.

Vzkázal jste voličům ČSSD a SPD, že jste jedinou stranou, která ochrání jejich zájmy. Jak je chcete přilákat?

Předseda ČSSD Šmarda v prezidentské volbě podpořil pravicového kandidáta, přitom zapomněl na to, že byli dvakrát ve vládě s ANO a byly to vlády úspěšné. A to, že se už nedostali znovu do Sněmovny, byl problém sporu dvou táborů, které se v sociální demokracii vytvořily.

SPD je projekt pana Okamury, kterému vyhovuje, že nejsou ve vládě, ale z opozice nejsou schopni svůj program realizovat.

V prezidentské volbě jsem dostal 2,4 milionu hlasů a ten potenciál tam je. My hlavně budeme usilovat o voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), protože musí vidět, jak je ta vláda podvedla, protože z programu nesplnila nic. Nic neudělala pro mladé, podnikatelům slíbila snížení sociálního pojištění.

A jak chcete ty voliče přilákat?

Budeme se teď soustředit na evropské volby na jaře 2024. Ty budou pro budoucnost důležité, protože se Evropa s Green Dealem ubírá špatným směrem. V Nizozemsku nebo v Německu jsme teď mohli vidět, že ti ekofanatici a zelení ztrácejí body. My do těch voleb půjdeme s programem zachování ekonomického potenciálu, protože odmítáme destrukci zaměstnanosti a průmyslu.

Získat voliče SPD bude těžké, protože slyší na odchod z EU.

Proč pořád mluvíte o voličích SPD?

Protože jste o tom mluvil.

Jen jsem řekl, že během prezidentské volby ty dvě strany ukázaly svou tvář, když nepodpořily nevládního kandidáta.

Mediální mainstream by si konečně měl uvědomit, že populismus je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že vládní skupiny nehájí či přehlížejí jeho zájmy. Takových je 2,4 milionu a my je hájíme, proto jsem hrdý populista

Proč by vás ČSSD měla podporovat, když vám zazlívá, že jste jim vysál voliče a vzal jim program?

Ne, špatně dopadla, protože měla dvě politické skupiny, které proti sobě bojovaly.

Jak si vysvětlujete, že i když říkáte, že ta vláda je katastrofální, tak podle průzkumů veřejného mínění byste je stejně ve volbách neporazili?

Provládní Česká televize má agenturu Kantar a u této agentury má ODS od ostatních agentur navíc 10 procent. Ale nevím, možná jsou lidé spokojeni. Já na to musím říci, že tato garnitura z toho, co před volbami slibovala, zatím vůbec nic nesplnila. Ale protože vyhráli s podporou médií, tak tu máme jasně dvojí metr.

Stále se kritizuje jenom hnutí ANO, že jsme ti populisti. Já vím, že je to štve, že tu hnutí ANO je, ale hnutí ANO tu bude, a dlouho. Je to stále nejsilnější subjekt. I panu prezidentovi se nelíbíme a mluví o nás podivně. Když budu mít příležitost, tak mu to řeknu.

Jak se vám líbil jeho první prezidentský projev při inauguraci?

Nelíbil, protože byl předvolební. Říkal, že chce spojovat, ale spíš rozpojuje. Řekl svým voličům, že díky nim pravda zvítězila. Co tím chtěl říci? Že těch 2,4 milionu mých voličů je lež?

Taky je vidět, že neměl tak transparentní kampaň, když teď dostal pokutu. Nepovedlo se mu zatím nic, ani projev, ani to, že nepodpořil důchodce. Přitom se mohl zapsat do historie. Vůbec se mu také nepovedlo to, jak se vyjadřoval na Slovensku.

Co se mu nepovedlo?

Mluvil tam o ANO. Řekl, že jsme vedeni populismem, ale že nejsme zřejmě zásadní hrozbou. Mediální mainstream by si konečně měl uvědomit, že populismus je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že vládní skupiny nehájí či přehlížejí jeho zájmy. Takových je 2,4 milionu a my je hájíme, proto jsem hrdý populista.

A to je špatně, když řekl, že nejste zásadní hrozba? Tomu moc nerozumím.

Jinými slovy řekl, že jsem hrozba, ale ne zásadní. Jaká hrozba? Vy tomu nechcete rozumět, protože jste také mainstreamový novinář. Chtěl jsem tím jen říci, že nechce mluvit s těmi lidmi, kteří demonstrovali na Václaváku. Ale tam byli i majitelé velkých firem a naši voliči.

Říká, že chce být prezidentem pro všechny, ale pak o těch demonstrujících říká, že chtějí jen bořit a není je potřeba brát vážně. To není dobře.

Jediný, kdo chtěl bořit, byl aktivista Popelka a organizátoři demonstrace to nezvládli. Kdyby mu vzali megafon, tak by vše bylo v pohodě a nevznikl by útok na ukrajinskou vlajku na Národním muzeu. Ale lidé tam přišli, protože tato katastrofální vláda jim nedává žádnou naději.

Jak jste hodnotil výkon Jindřicha Rajchla, který dostal na Václavské náměstí desetitisíce lidí?

Proč bych to měl komentovat?

Protože jeho strana PRO chce oslovit voliče SPD stejně jako vy.

Nebudu to komentovat. Já jsem jen chtěl upozornit na to, že ani premiér, ani prezident nebrali ty demonstranty vážně. Ti lidé mi psali. Bylo tam hodně našich voličů.

Upozadil jsem se. Jsem v parlamentu, kde se mluví a mluví. A mají tam tu bramborovou polévku s paprikou za 12 korun a řízek za 95 korun

Chystáte se také dostat lidi do ulic? Říkal jste, že jako první uděláte demonstraci důchodců.

Uvažoval jsem o tom, ale my jsme nikdy žádné demonstrace neorganizovali. Samozřejmě budeme dál jezdit za lidmi v rámci kampaně.

Jaká bude vaše další role v ANO? Budete se soustředit pouze na kampaň?

Já jsem předseda hnutí, Karel Havlíček je předseda stínové vlády a Alena Schillerová je předsedkyní poslaneckého klubu.

To je nestandardní, protože běžně je předseda strany i kandidátem na premiéra.

Kandidáta na premiéra pro volby 2025 budeme určovat v roce 2024.

Dokud budu poslanec, tak se do Agrofertu vracet nebudu

Vy o to budete usilovat, i když jste jím teď určili Havlíčka?

Může to být Havlíček, nebo někdo jiný. My se teď soustředíme na evropské volby.

Proč jste ty role rozdělili?

Role jsme rozdělili proto, že každému vyhovuje nějaká role. Mně vyhovuje, že se budu věnovat hnutí a budu dělat kampaň mezi lidmi, a to mě baví.

Z toho ale jednoduše může vzniknout otázka, zda nejste na odchodu, protože jste jednu roli předal svému nástupci.

Můžete to tak interpretovat. Upozadil jsem se. Jsem v parlamentu, kde se mluví a mluví. A mají tam tu bramborovou polévku s paprikou za 12 korun a řízek za 95 korun.

Co je na tom, že v jídelně, kde se stravují zaměstnanci parlamentu, mají takové ceny? Mně přijde, že se tím snažíte akorát štvát lidi proti poslancům.

Poslanci jsou zaměstnanci občanů a měli by jít příkladem. Píší mi důchodci, jak se jim vede, píší mi rodiče, že nemají na obědy dětí, tak já se stydím, že mám polévku za 12 korun.

Kdy se znovu vrátíte do vedení Agrofertu?

Dokud budu poslanec, tak se do Agrofertu vracet nebudu.

Proč jste na svůj Facebook napsal heslo Nevěřte médiím? To chcete prodat společnost Mafra, ve které je MF Dnes, Lidové noviny a další média?

Ne. Mluvím hlavně o ČT a o iRozhlasu, kde jsou aktivističtí novináři.

A komu mají lidé věřit, když říkáte „nevěřte médiím“ a každým slovem i v tomto rozhovoru dodáváte „nevěřte ani politikům“.

Já jsem si nechal udělat průzkum u voličů v prezidentské volbě a většina dotázaných, tedy i voličů Pavla, potvrdila, že média vedla jednostrannou kampaň proti Babišovi.

A komu mají lidé věřit?

Dobrá otázka. Nejspíš sami sobě.

