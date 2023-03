Obří inflace zvedá restituční náhrady církvím o miliardy

Příští rok by se měl dluh navýšit o 1,8 miliardy, protože inflace v roce 2021 poskočila na 3,8 procenta. A kvůli loňské obří inflaci, která dosáhla historických 15,1 procenta, se církvím v roce 2024 zhodnotí částka, kterou jim český stát ještě dluží, o neuvěřitelných 6,9 miliardy korun.

Původně měla inflace navýšit celkovou 59miliardovou náhradu o 20 miliard korun. Při započtení 17 miliard korun příspěvku na provoz, z kterého církve budou dostávat dotace do roku 2029, mělo narovnání s církvemi vyjít na 97 miliard korun.

Pokud ale bude inflace v příštích letech dál vysoká, je možné, že restituční účet se zvýší o desítky miliard. A to hrozí, protože podle prognózy ministerstva financí by měla být inflace letos 10,4 procenta, což by mohlo zvýšit náhrady v roce 2025 o dalších 5,2 miliardy korun.