Autobusy v Mladé Boleslavi jezdí na zbytky z jídelen

Nákladní auta svezou zbytky do stanice, nasypou je do zásobníku a pak už nevzhledný a trochu zapáchající materiál putuje do zařízení, kde biologickou reakcí vzniká plyn biometan. Po vyčištění je možné plnit jím nádrže autobusů a přebytky se ještě mohou prodat do běžné plynařské sítě, takže na plynu ze zbytků lze pak zase na sporáku uvařit další jídlo.