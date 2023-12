Z plynu ze skládky vyrábějí v pražských Letňanech teplo a elektřinu

Skládkový plyn, který obsahuje i metan, vzniká rozkladem biologického odpadu. „Kdyby se plyn nejímal, byla by skládka v přetlaku a plyn by unikal do ovzduší nebo do země. A to by byl docela průšvih,“ konstatoval Tichý s tím, že podle zákona se musí takzvaně odplynovávat každá skládka. Kdyby se nepoužíval k výrobě tepla a elektřiny, musel by se spalovat bez užitku.