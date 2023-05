ANO si bere manželství pro všechny jako rukojmí, je to nechutné, míní politolog

„Co můžeme vidět, názory v Poslanecké sněmovně jsou dosti rozklížené. Rozhodně to není zákon, na kterém by byla jednoznačná shoda,“ řekl Právu Gregor.

„To, co dělá ANO, je podle mého nechutné, protože si zákon, který by umožnil sňatky pro všechny, bere jako rukojmí. Chce tím útočit na vládní koalici a rozklížit ji,“ myslí si Gregor.

„Ani v poslaneckém klubu ANO nepanuje shoda na přijetí tohoto zákona. Rád bych slyšel Andreje Babiše, kterak vedle Viktora Orbána hřímá, že je národovecký konzervativec a jak prosazuje stejnopohlavní sňatky. Vzali si to jako štít a bič na vládní koalici, aniž by se zákonem měli seriózní úmysly,“ domnívá se Gregor.

I když se koaliční strany v názorech na normu liší, vládu to podle Sokola nerozbije. „Určitě to způsobí problémy, protože tam jsou strany, které na to mají hodně odlišné názory. Ale jednotné by nebylo ani hnutí ANO,“ dodal politolog.