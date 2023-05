Sňatky gayů a leseb? Vládní poslanci se bojí blamáže

Pokud v příštím týdnu ANO opět navrhne zařazení zákona, Decroix uvedla, že pro to nejspíš hlasovat nebude. „Pokud to teď zařadíme, tak tomu uškodíme. To říkám jako zastánce zákona,“ řekla Právu s tím, že novela se začne probírat až na podzim.

„Osobně bych byl rád, aby se to projednalo po prázdninách, ať už to dopadne jakkoliv,“ řekl Právu i šéf pirátského klubu Jakub Michálek.

Zákon, který by měl posunout stejnopohlavní sňatky na úroveň manželství, podepsali zákonodárci napříč spektrem, kromě KDU-ČSL a SPD. Novela, která by měla sňatky gayů zrovnoprávnit, vzniká paralelně i v Senátu pod taktovkou pirátky Adély Šípové. „Čekali jsme, co z poslanců vyjde, a vypadá to, že to k ničemu nevede. Náš návrh načteme během pár týdnů, a pokud se poslanci k něčemu rozhoupou, nemáme problém ho stáhnout,“ řekla Právu Šípová.