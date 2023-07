Dodavatelé ušetří lidem s dlouhou fixací desetitisíce

Zákazníci s fixací z loňského podzimu by si při konci stropů a pokračování fixované smlouvy od ledna proti současnosti připlatili 1,50 Kč za kWh. Pokud od ledna 2024 zvolí novou tříletou fixaci u ČEZ, platili by podle aktuálního ceníku od ledna za jednu kWh silové elektřiny 5,43 Kč. Jinde lze ale ušetřit ještě více. Například E.ON teď nabízí roční fixaci s cenou 4,51 Kč za kWh silové elektřiny.

„Celý velmi komplexní systém zastropování již prošel legislativním procesem a dobře funguje. Nyní je schválen do konce tohoto roku, o jeho případném prodloužení by musela rozhodnout vláda. Technicky ani časově by to však nebylo příliš náročné,“ dodal Vošahlík.