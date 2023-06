ČEZ vyplatí rekordní dividendu, kterou navrhl stát

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že pokud bude schválená vyšší dividenda, přinesla by do státního rozpočtu asi deset miliard korun navíc.

„Pokud to bude schváleno, a já předpokládám, že to bude schváleno, tak to přinese do státního rozpočtu asi o deset miliard víc, než jsme čekali. Ten původní návrh představenstva představoval asi 44 miliard, ten protinávrh (ministerstva financí) asi 54 miliard,“ řekl ministr s tím, že peníze by posloužily zejména na pokrytí nákladů, které způsobily vysoké ceny energií, tedy na kompenzace domácnostem a firmám, na příspěvek na bydlení a na mimořádnou valorizaci důchodů.