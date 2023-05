Za dovolenou v Chorvatsku si Češi připlatí

Zájezdy přitom zdražily proti loňsku v průměru zhruba o patnáct procent. To je více než u jiných destinací, kde se zvýšení cen pohybuje většinou v jednotkách procent.

Podle Any Kneževičové, předsedkyně chorvatské Společnosti na ochranu spotřebitelů, nejvíce podražila káva, jejíž průměrná cena vzrostla o v přepočtu 6,44 koruny za šálek. Dražší je i pivo a pečivo. O něco méně, ale rovněž citelně zdražily i další nápoje a potraviny.

Dražší je také ubytování. Ceny hotelů stouply o zhruba pětinu. Podobné to je i v případě soukromých rodinných apart­mánů. „Loni se zde pronajímal běžný apartmán většinou za 80 eur za noc, nyní je to zpravidla stovka. My držíme loňské ceny, ale jsme spíše výjimka,“ řekla Právu Denisa, česká provozovatelka apartmánů na ostrově Vir na Dalmácii, jež si nepřála zveřejnit své plné jméno.