Dovolená stokrát jinak aneb To nejlepší z Chorvatska, které láká turisty po celý rok

Dovolenou v Chorvatsku si na svém pomyslném listu přání škrtlo už mnoho Čechů. Co byste ale řekli na Chorvatsko tak trochu jinak? Pojďme si připomenout, že to jediné, co bychom měli sbírat, po čem bychom měli prahnout, jsou zážitky.

Foto: shutterstock.com Kdy jindy něco zažít, když ne teď, když ne v Chorvatsku a když ne právě vy!

Článek Květnové počasí vlévá do žil novou energii a chuť vyrazit za dobrodružstvím. Příslib teplých dnů svádí nejen k prvnímu koupání, ale především k tomu, rozjet se za poznáváním bez úmorných veder a davů turistů. Pokud brouzdáte prstem po mapě a hledáte, často podvědomě sklouznete k místům, která znáte nebo o kterých jste už někdy slyšeli. Co se ale zkusit otevřít možnostem, které nám dají poznat opravdové perly Jadranu? Bez nadsázky: To nej z Chorvatska Každá dovolená má nějaká svá nej. Chorvatsko těch svých nej má v nabídce mnoho, stačí jen vyrazit. Nejmenší město na světě . Romantické městečko Hum se nachází na nenápadném istrijském kopečku. Uvnitř dochovaných hradeb si můžete projít jen dvě uličky, dva kostelíčky a sklípek, kde můžete ochutnat zdejší kořalku bisku. Biska je pálená podle stoletého receptu.

Kostel svatého Kříže v Ninu je nejmenší katedrálou na světě. Je také nejhodnotnější dochovanou památkou starochorvatského stavitelství a podle amerického magazínu The Huffington Post patří mezi 50 nejneobyčejnějších kostelů na světě.

Krapanj je nejnižší ostrov na Jadranu a právem dostal přezdívku chorvatské Benátky . Vydat se na něj můžete do šibenického archipelágu, který je vzdálen 300 metrů od pevniny. Nejvyšší bod na ostrově je vysoký pouhého 1,25 metru nad mořem.

Za nejužší ulicí na světě vyrazte do Vrbniku na ostrově Krk . Nachází se v ulici Klančić, jejíž nejužší část je úzká jen kolem čtyřiceti centimetrů.

Katedrála svatého Domnia ze 4. století ve Splitu je nejstarší katedrála na světě .

Trochu adrenalinu můžete zažít jízdou nejkratší lanovkou na světě, a to ve městě Záhřeb . Cesta lanovkou trvá pouhých 64 sekund, což vystačí jen na jedno selfíčko. Foto: Ivo Biočina +3 Příroda ve svém nejlepším vydání Chorvatsko je typické svou symbiózou míst, kde se hory setkávají s mořem. Fascinující region na severu Chorvatska nabízí panenskou přírodu plnou lesů, jeskyní, kopců i místních tradic. Region Gorski Kotar se nachází pouhých 30 kilometrů od Jadranu, ale zároveň dost daleko od ruchu pobřeží a měst. Nabízí rozmanité aktivity, skvělé jídlo s duchem místních tradic se zasazením do okouzlující přírody. Projít si můžete Risnjak, jeden z osmi národních parků, kterým protéká mohutná řeka Kupa. Její horní tok je známý jako „kouzelné údolí motýlů“. Vyrazit můžete i do čtyř panenských rezervací, které poutají pozornost všech milovníků jeskyní. Například 300 metrů dlouhá jeskyně Vrelo je bohatá nejen na dechberoucí jeskynní útvary, ale je také jednou z nejpřístupnějších jeskyní v Evropě. Nekraluje zde ale jen příroda. Místní kultura a tradice včetně bohatého sakrálního bohatství, etno-domů či mlýnů stále čekají na své objevení. Tip: Chorvatské přírodní krásy jsou cílem mnoha sportovců. Například pro cyklistické nadšence čeká jen v oblasti Gorski Kotar více než 400 kilometrů značených cyklotras. Foto: Nebojša Anić/Fužine Tourist Bord Tři sta metrů dlouhá jeskyně Vrelo je bohatá nejen na dechberoucí jeskynní útvary, ale je také jednou z nejpřístupnějších jeskyní v Evropě Chvála moři, ale co takhle jezero? Pokud plánujete dovolenou, je koupání nástupem hezkého počasí samozřejmostí. Co ale objevit nové možnosti? Chorvatsko totiž nejsou jen překrásné pláže na mořském pobřeží. Desítky nádherných jezer čekají na příležitost ukázat svou jedinečnost. Na poloostrově Gradina u tenké zemské úžiny dělící Soline a Koprišće leží Zmajevo oko známé také jako Dračí oko. Monumentálnost podtrhují strmé skály, které dosahují výšky až 24 metrů. Legendy vypráví o mytologických bytostech, mezi nimiž se největší oblibě těší nelítostný rogoznický drak. Další pak vypráví o nadpřirozené moci, kterou prý v sobě jezero ukrývá. Ve střední části chráněné krajinné oblasti Telašćica se nalézá slané jezero Mir. Tento přírodní skvost je unikátní nejen tím, že jde o slané jezero, ale i tím, že voda v něm je o několik stupňů teplejší než moře. Díky tomu jsou zdejší vodě připisovány léčivé účinky. Příjemným překvapením pro návštěvníky je to, že nedaleko jezera se nacházejí 160 metrů vysoké srázy, z nichž můžete pozorovat delfíny v moři. Foto: Dream division +2 Tip: Pokud budete chtít prožít unikátní romantiku, vyrazte na Ostrov lásky ve tvaru srdce v severní části Pašmanského průlivu nedaleko známého Zadaru. Je ideálním místem pro osudové „ANO“. Foto: shutterstock.com Ostrov lásky ve tvaru srdce v severní části Pašmanského průlivu nedaleko známého Zadaru Vycestujte tam, kde už při odjezdu budete plánovat další dovolenou! Přesně takové Chorvatsko umí být… Foto: croatia.hr/cs Zažijte Chorvatsko Udělejte si malý kvíz a ověřte si své znalosti: 1. Víte, která katedrála je nejstarší na světě? Katedrála svatého Domnia ve Splitu Katedrála Notre Dame v Paříži Katedrála sv. Víta na Pražském hradě v Praze 2. Kde se můžeme projet nejkratší lanovou dráhou na světě? V Karlových Varech V Záhřebu V Dubrovníku 3. Které město se může pochlubit nejužší uličkou na světě? Paříž poblíž Montmartre Praha kousek od Karlova mostu Vrbnik na ostrově Krk Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

