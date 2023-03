Z unikátního žitavského postního plátna si za války udělali rudoarmějci závěs na saunu

Za památkami se po městě moc nenachodíte, to hlavní stojí v centru, kam je to od nádraží asi kilometr. Všude jsou ukazatele, někde i mapy, informační středisko je na radničním náměstí. I v protivné zatažené šedi objevíte mnoho skvostů.

Od roku 1472 dalších 200 let zahalovalo mezi Popelečnou středou a Bílou sobotou prostor oltáře kostela sv. Jana. Reformátor Martin Luther se snažil poutní plátna vyhnat z kostelů, nazval je papežským kejklířským kouskem, ale nepodařilo se mu to. Velké plátno přežilo reformaci, která v oblasti Horní Lužice proběhla odlišně od zbytku Evropy.

Velké plátno má velmi pohnutou historii, přestálo všechny dramatické historické události, až na konci druhé světové války ho málem definitivně zničili rudoarmějci, kteří ho rozřezali a plátno použili jako zástěnu sauny. To není žádná demagogie nebo pokus o senzaci, hovoří o tom oficiální prameny i pracovníci muzea.

Po mnoha peripetiích, kdy bylo plátno zachráněno před požárem, který roku 1575 zničil 80 procent města, se znovu vynořilo v roce 1840. Objeveno bylo náhodou, saský král Johann si ho zapůjčil do paláce Velká zahrada v Drážďanech. Třicet čtyři roky ho zde obdivovali v Muzeu saského královského spolku starověku, poté bylo vráceno do Žitavy, kde ho ukazovali při mimořádných příležitostech, naposledy to bylo při oslavách Tisíciletí Horní Lužice v roce 1933.