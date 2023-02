Opomíjená alchymistická laboratoř Rudolfa II. na Starém Městě je plná záhad

Nejde o žádný trik, jak nalákat turisty a vytáhnout z nich peníze. Dokumenty, které se zachovaly i s nákresy dílny ve strahovském a broumovském klášteře, hovoří jasně. Tady se bádalo, tady bublaly esence v křivulích, odtud se do ulice, i přes důkladné utěsnění, linul většinou hodně nelibý zápach.

Praha rudolfinská. Dvě slova, která evokují dobu, kdy v Praze pobýval císař Rudolf II. Za jeho panování se ke dvoru i do klikatých uliček stahovaly roztodivné existence z celé Evropy. Do Prahy utekl císař z Vídně, kde se po něm vyžadovalo vládnutí a politická rozhodnutí, obé k smrti nenáviděl. Utekl i před početným příbuzenstvem, které žádalo, aby se o jejich nepotřebnost panovník staral.

Rudolf to neměl rád, Praha mu přinesla v jeho pokročilém bláznovství, neboť šíleným podle historických pramenů opravdu byl, potěšení. A ženy a posléze zájem o umění, do něhož patřil i velký zájem o alchymii. To bylo i dobře vykresleno ve Fričově filmové komedii Císařův pekař a Pekařův císař, byť se jí vytýká silný ideologický náboj.